Более миллиона жителей Алтайского края привились от гриппа

Прививки от гриппа поставили 1 млн 48 тысяч 205 жителей Алтайского края – это 44,3% населения, — рассказывает «Комсомольская правда».
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это на семь процентов больше 2016 года и на 17% — 2015. Для осенне-зимнего сезона было закуплено более 1 миллиона доз противогриппозной вакцины.
Все вакцины содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. Вакцинация продолжается и проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства, по месту работы, а также в прививочных кабинетах образовательных учреждений.
За январь-август 2017 года в России зарегистрировано на 6,6% меньше случаев внебольничных пневмоний, чем в прошлом году. На территории Алтайского края также фиксируется снижение заболеваемостью пневмонией по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев этого года в регионе зарегистрировано 10 тысяч 164 больных с пневмонией, что на 360 человек меньше, чем в 2016 году.
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