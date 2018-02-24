Более полутора миллионов рублей выплачено в регионе семьям в связи с рождением первенца

mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:46

Более полутора миллионов рублей выплачено в регионе семьям в связи с рождением первенца

Более полутора миллионов рублей выплачено в регионе семьям в связи с рождением первенца

Более полутора миллионов рублей с начала года выплачено в Алтайском крае 155 семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, — сообщает Официальный сайт Алтайского края.

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин предложил ряд новых мер поддержки материнства и детства, в том числе введение ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. 28 декабря 2017 года Федеральный закон №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» был подписан и вступил в силу с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется в рамках программы по улучшению демографической ситуации и финансируется за счет средств федерального бюджета, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения региона.

Прием документов ведут управления социальной защиты населения и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (филиалы).

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mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:46
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  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

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  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

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