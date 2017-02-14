Больше чем ползарплаты с должника не возьмут

Такое предложение внесли правительство и Центробанк.

Планируется ограничить права банков и микрофинансовых организаций на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам: они не смогут требовать выплату долгов в объёме, превышающем половину дохода заёмщика.

Впрочем, и заёмщик больше не сможет кредитоваться, если уровень его долга превысит допустимое значение — ту же самую половину дохода.