«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца

Главный санитарный врач России Анна Попова продлила запрет на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица ещё на 60 дней приостановят продажу жидкостей с содержанием этилового спирта более 28 % объёма, которые продаются ниже розничной цены обычной алкогольной продукции. Ограничения не коснутся лишь стеклоомывающих жидкостей, парфюма и нежидкой спиртоодержащей непищевой продукции.

Тем самым Роспотребнадзор пытается противодействовать распространению суррогатов, употребление которых приводит к отравлению людей. Впервые запрет был введён в конце декабря, после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске, где погибло 76 человек.