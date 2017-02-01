«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 17:45

«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца

«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца

Главный санитарный врач России Анна Попова продлила запрет на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица ещё на 60 дней приостановят продажу жидкостей с содержанием этилового спирта более 28 % объёма, которые продаются ниже розничной цены обычной алкогольной продукции. Ограничения не коснутся лишь стеклоомывающих жидкостей, парфюма и нежидкой спиртоодержащей непищевой продукции.

Тем самым Роспотребнадзор пытается противодействовать распространению суррогатов, употребление которых приводит к отравлению людей. Впервые запрет был введён в конце декабря, после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске, где погибло 76 человек.

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Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 17:45
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