«Боярышник» под запретом

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 12:45

«Боярышник» под запретом

«Боярышник» под запретом

Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей продукции.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей», — пишет ведомство. Региональные управления Роспотребнадзора должны усилить контроль за исполнением запрета при проведении проверок. Нарушители подвергнутся штрафам и конфискации.

Указанная мера является временной, пока правительство не ужесточит правила производства и оборота спиртосодержащей продукции после массового отравления людей в Иркутске, где из-за «Боярышника» погибло 76 человек.    

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 12:45
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