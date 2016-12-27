«Боярышник» под запретом

Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей продукции.
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей», — пишет ведомство. Региональные управления Роспотребнадзора должны усилить контроль за исполнением запрета при проведении проверок. Нарушители подвергнутся штрафам и конфискации.
Указанная мера является временной, пока правительство не ужесточит правила производства и оборота спиртосодержащей продукции после массового отравления людей в Иркутске, где из-за «Боярышника» погибло 76 человек.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
-
Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..Читать статью
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий