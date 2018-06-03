Бюджет Барнаула увеличился более чем на 1 млрд рублей

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:21

Бюджет Барнаула увеличился более чем на 1 млрд рублей

Бюджет Барнаула увеличился более чем на 1 млрд рублей

1 июня  депутаты Барнаульской городской думы рассмотрели важные блоки экономических и коммунальных вопросов, а также утвердили изменения в регламенте Думы, дополнения в положения некоторых комитетов, новые положения сельских и поселковой администраций и другие вопросы, сообщает сайт БГД.

Одним из важных моментов стало принятие отчета о бюджете города за 2017 год. Депутаты своим решением увеличили городской бюджет по доходам на сумму 1 млрд 28,4 млн рублей. Открыты дополнительно ассигнования на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в объеме 759,9 млн рублей, строительство школ – 169,3 млн рублей, проведение реконструкции ливневой канализации – 50 млн рублей, оздоровление детей – 10 млн рублей. «В целом бюджетная система города сохраняет свои основные черты: стабильность исполнения, отсутствие долгов, приоритет социальной части расходов», – мнение депутатов профильного комитета. Так, бюджет города принят со следующими параметрами: по доходам – 11 млрд 453 млн рублей, по расходам – 12 млрд 79 млн рублей; с дефицитом в сумме 626,7 млн рублей, что не превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:21
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии