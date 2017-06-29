Будущих водителей хотят протестировать на агрессивность

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского разрабатывают новый формат проверки россиян, желающих получить права, — пишут «Известия».

Речь о психологическом тестировании, которое позволит выявить уровень агрессивности и враждебности будущего водителя. Способы снижения аварийности обсуждали на международной научно-практической конференции «Психология дорожного движения: вопросы теории и практики». Психологи пришли к выводу, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП.

По словам участника конференции, руководителя Института медико-психологической поддержки в Германии Томаса Вагнера, превышение скорости даже на 20 км/ч следует считать грубым нарушением.

— А если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз, необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики, — отметил специалист.

По его словам, часть таких водителей имеет проблемы с самоконтролем во всех сферах жизни, а не только на дороге. Помочь нарушителям может работа с психологом.

— Только если водитель осознает, что именно стало причиной превышения скорости, он сможет изменить манеру езды. Например, водитель может нарушать правила из-за стресса на работе, — пояснил эксперт.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил «Известиям», что сегодня закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Проверка у психолога обязательна только для профессиональных водителей.

— Критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог, — уверен Дмитрий Калинкин.

Такой «двойной барьер», по его мнению, помог бы лучше выявлять структуру нарушений психики: например, есть легкие, а есть выраженные отклонения. Также, по словам специалиста, психолог может выявить уровень агрессивности и враждебности у человека, а это позволило бы предотвратить массу аварий и нарушений.

Сегодня в ФМИЦПН им. В.П. Сербского разрабатывается новый формат проверки россиян, желающих получить права.

— Мы разрабатываем ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению, — рассказал «Известиям» Дмитрий Калинкин. — В частности, хотим увеличить роль психологического исследования водителей.

Инициативу центра имени Сербского поддержали в профессиональной медицинской среде, а вот в сообществе автомобилистов отнеслись сдержанно.

— Кто будет тестировать и где мы найдем людей, чтобы покрыть всю страну? — задался вопросом председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. — Люди хотят показать, что они работают, но если им задать вопрос о штате, кабинетах и т.д., на этом всё закончится. К безопасности на дорогах эта инициатива отношения не имеет.

По его мнению, гораздо более действенной мерой было бы тестирование тех, кто более одного раза попался на грубом нарушении, например, не пропустил скорую помощь — по аналогии с «тестом на идиотизм» (Idiotentest), который практикуют в Германии.

Бывший глава ГИБДД Владимир Фёдоров также считает, что в стране просто не хватит психологов.

— В принципе дело хорошее, но будет ли стопроцентный охват кандидатов? — пояснил Владимир Фёдоров. — Сумеют ли пропустить через психологов всех кандидатов в водители? И если это делать, то не при приеме экзаменов, а до этого, когда люди еще собирают справки. Конечно, было бы неплохо проводить психофизиологические тесты, изучать и скорость реакции, и прочее. Но есть ли у нас такое количество специалистов? А вот пропускать через тест тех, кто систематически нарушает скоростной режим, другие правила, вполне можно.

Помимо этого, эксперты говорят, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков