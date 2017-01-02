Буран будет бушевать днём и ночью

Но трассы, ведущие из Бийска, пока всё же не перекрываются.
Алтайский гидрометцентр обещает мокрый снег, заносы и метели с порывами ветра до 28 метров в секунду на протяжении всех суток 2 января. В ночь на 3 января ветер чуть стихнет, хотя возможны порывы до 23 м/с.
Утром 2 января на трассе Бийск — Барнаул возникла автомобильная пробка, однако она не связана с перекрытием дорог: в соответствующем списке Алтайавтодора трасса пока не значится. Пробку вызвало ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в районе Шубенки.
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