C Днем России

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 03:45

C Днем России

C Днем России

12 июня Россия отмечает один из самых важных государственных праздников. 

 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Еще через год – 12 июня 1991 г. Был избран первый президент России Борис Ельцин. В 1992 году, после распада Советского союза в память об этих событиях был учрежден специальный праздник – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Повод весьма спорный и не вполне праздничный, ведь он знаменует распад некогда великой державы.

Но с годами праздник получил широкий смысл. В 2002 году его переименовали в  «День России». Теперь этот день – осмысления нашего прошлого, всей истории и нашего будущего. Всего того, что объединяет нас. В дни тяжелых испытаний и заслуженных побед. Всего того, что делает нас нацией!  С праздником!

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Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 03:45
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