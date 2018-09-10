Чехол зарядка для iPhone X, наушники и прочие аксессуары для нового флагмана Apple

Итак, Вы стали обладателем iPhone X и имеете горячее желание использовать его на все 100%. Поэтому Вам потребуется обратить внимание на ряд полезных аксессуаров для этого флагмана.

И в первую очередь, посмотреть на чехол зарядка для iphone X. Он специально создан для защиты и расширения автономности мобильного гаджета. Все мы давно уже озаботились о том, чтобы постараться продлить жизнеспособность телефона. А ведь она у него не блещет продолжительностью, силенок у батареи Айфона 10 хватает только на полдня. Также не лишним будет озаботиться и покупкой защитного стекла, или же дополнительного аккумулятора.

На сегодняшний день в магазинах предлагается большой выбор всяких аксессуаров. Они могут иметь разные технические возможности, функциональность, иметь отличия в форме, дизайне, цвете. К примеру, если взять защитное стекло, то сейчас в продаже можно найти просто отличный вариант -ZAGG InvisibleShield Glass+. Стекло станет просто спасением для безрамочного iPhone X. Благодаря использованию инновационных решений смартфон с таким аксессуаром будет в безопасности и на случай удара, и во время падения.

Как известно iPhone X заряжается двумя способами, и один из них – беспроводная зарядка. Реализовать такую возможность можно будет, использовав Mophie Wireless Charging Base. Это беспроводное зарядное устройство довольно компактное, стильное. У него также есть интеллектуальная схема зарядки. Также, в продаже можно еще купить пару – тройку вполне надежных и достойных беспроводных гаджетов, чтобы подпитывать свой «десятый», не пользуясь кабелем.

Для поклонников музыка пригодятся наушники. Лучшее что можно придумать для Айфон 10 – это AirPods. Хотя если кому-то покажется, что они не слишком удобные, то можно приобрести и что-то иное.

Не обойтись и кабеля Lightning, который поможет осуществлять передачу данных на ПК или ноутбук, а также подзарядить телефон.

Если же Вы решили отправиться в путешествие, или нужно ехать в длительную командировку, лучше запастись внешним аккумулятором. В тандеме с чехлом – зарядкой для iPhone X , они будут отлично справляться с решением проблемы недостатка энергии у смартфона. Для того, чтобы наслаждаться поездкой, лучше всего иметь мощный пауэрбенк, емкостью от 10 000 мАч и выше. Так устройство сможет в полней мере удовлетворить все потребности мобильного, и позволит остаться на связи и серфить интернет сколько угодно. К примеру, можно воспользоваться внешними зарядками от Momax или Mophie. У них есть модели, помогающие подпитать батареи сразу нескольких девайсов, что очень удобно.

Все необходимые аксессуары, в том числе и чехлы зарядки для Айфон 10 можно купить в интернет -магазине Чехол-Зарядка. Выбор просто огромен.