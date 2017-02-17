Чем больше селфи, тем меньше секса

Американские учёные нашли связь между поведением в соцсетях и личной жизнью.

Исследователи Массачусетского университета установили, что 82 % любительниц селфи не удовлетворены своей сексуальной жизнью. Таким образом, предположили учёные, пристрастие к селфи может быть своеобразным защитным психологическим механизмом: в отсутствие качественного секса представительницы прекрасного пола начинают чаще фотографироваться, чтобы убедить самих себя в собственной привлекательности и привлечь внимание мужчин. Что касается последних, то в их случае аналогичный показатель среди любителей «себяшек» равен 60 %.

Кроме того, выяснилось, что люди, которые публикуют на своих страничках большое количество чужих цитат, чаще всего сексуально зажаты, а любители фотографий с «котиками» склонные к полигамному поведению. А вот те, кто предпочитает красивые пейзажи вместо селфи, полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью, даже если её у них нет совсем.