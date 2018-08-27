Чем занимаются трейдеры?

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 12:19

Чем занимаются трейдеры?

Свое первоначальное значение термин «трейдинг» ведет от английского «to trade» — в переводе «торговать». Тот, кто собрался участвовать в торговле или уже участвует, причем, совсем не обязательно на финансовых торговых рынках, может называться «трейдером».Профессионалами этого дела являются те, чья трудовая деятельность основана на заработках при помощи трейдинга. Любителями называются все остальные, которые могут быть совершенно разными людьми, но у которых есть одно их объединяющее занятие: торговля на Форексе. Как правило, таких людей ничего не связывает с финансами, и их главная задача – это приумножение своих средств, своего капитала. Многих людей, ставших трейдерами, не всегда интересует только получение прибыли, а скорее сам процесс, который требует анализ рынка и торгов. На сайте http://forexbeseda.com/ можно получить информацию о форуме и сообществе трейдеров.

Тем не менее, для трейдеров именно торговля является реальным и, порой, единственным способом быстрым образом заработать деньги. Именно поэтому торги на Форекс сегодня стали такими популярными. Однако не всем в этом деле везет, так как вложенные деньги могут не принести ожидаемой прибыли. Такие люди, разочаровавшись, уходят из трейдеров. И если торговля, на первый взгляд, дело несложное, тем не менее, не у всех это получается.

Для различных трейдеров свойственны свои индивидуальные подходы к торговому процессу. Каждый участник вырабатывает и свои правила. Есть и такие, которые торгуют постоянно, совершая помногу сделок за один день. Другим трейдерам достаточно и всего нескольких сделок на протяжении года. Не важно, как и кто из трейдеров торгует, а вот по тому, как они проводят анализ торговой ситуации на финансовом рынке, их можно поделить на несколько групп. К первой группе относятся те, кто проводит технический анализ. Вторые подходят к анализу фундаментально. Третья группа использует только свои собственные аналитические способы. Трейдеры четвертой группы полагаются исключительно на свою интуицию.

Такое деление трейдеров – условное, так как в основном они стараются анализировать все методы одновременно, что является наиболее эффективным и верным решением.

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 12:19
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