Через творчество во взрослую жизнь

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:46

Через творчество во взрослую жизнь

Через творчество во взрослую жизнь

1 апреля в ГДК прошел праздник для детей с расстройством аутистического спектра, организованный Алтайской краевой общественной организацией «Апрель».

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Организация создана неравнодушными родителями и квалифицированными специалистами, работающими с детьми с расстройствами аутистического спектра. Главная ее цель – развитие самостоятельности у детей с РАС и их интеграция в обществе.

За время работы Бийского отделения создана творческая мастерская, занимающаяся созданием изделий из керамики, бисера и шерсти. Ребята вместе с родителями создают эти изделия своими руками и участвуют в социальном проекте «Больше, чем подарок». Кроме того, силами родителей, уже прошедших трудности воспитания детей с РАС, организован клуб психологической взаимоподдержки для родителей, столкнувшихся с этой проблемой впервые.

Как сказал руководитель Председатель АКОО «Апреля» Давид Селезнев, хорошо, что есть люди, которые откликаются на чужие проблемы. Если у кого-то в семье существует подобная проблема или возникнет желание помочь детям с РАС, наши контактные данные: Давид 8-9059247694, Ирина 8-9059808869, Людмила 8-9619812890, г.Бийск, ул.Социалистическая, д. 94.

  • Через творчество во взрослую жизнь

  • Через творчество во взрослую жизнь

  • Через творчество во взрослую жизнь

  • Через творчество во взрослую жизнь

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:46
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

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