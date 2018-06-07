Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Сегодня, 6 июня, в администрации Барнаула вручили сертификаты соответствия социально ориентированной некоммерческой организации требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений четырем организациям города.

Напомним, статус «Социально ответственный работодатель» или «Социально ориентированный работодатель» присваивается работодателям региона с высоким уровнем социальной ответственности в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 №22 «О повышении социальной ответственности».

Наличие такого статуса позволяет работодателям в приоритетном порядке получать различные виды государственной поддержки, предусмотренные законодательством Алтайского края за счет средств краевого бюджета.

Работодатели, имеющие статус, исключаются из ежегодного плана проверок Государственной инспекции труда в Алтайском крае. Им предоставляются дополнительные услуги службой занятости по обеспечению потребности в кадрах (предварительный отбор кандидатов на заявленные вакансии, поиск и подбор специалистов редких профессий и специальностей, консультирование и другое).

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Алтайского края сертификаты соответствия получили:

директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Елена Полозова;

директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Александр Петров;

директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж» Любовь Гражданкина;

директор краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Виктор Кулешов.

На сегодняшний день в Барнауле статус социально ответственного или социально ориентированного работодателя имеют 48 организаций города. Количество таких организаций с каждым годом растет: в 2015 году их было 19, в 2016-м – 24, в 2017 году – 41.