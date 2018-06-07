Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46

Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Четыре барнаульские организации пополнили реестр социально ориентированных работодателей

Сегодня, 6 июня, в администрации Барнаула вручили сертификаты соответствия социально ориентированной некоммерческой организации требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений четырем организациям города.

Напомним, статус «Социально ответственный работодатель» или «Социально ориентированный работодатель» присваивается работодателям региона с высоким уровнем социальной ответственности в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 №22 «О повышении социальной ответственности».

Наличие такого статуса позволяет работодателям в приоритетном порядке получать различные виды государственной поддержки, предусмотренные законодательством Алтайского края за счет средств краевого бюджета.

Работодатели, имеющие статус, исключаются из ежегодного плана проверок Государственной инспекции труда в Алтайском крае. Им предоставляются дополнительные услуги службой занятости по обеспечению потребности в кадрах (предварительный отбор кандидатов на заявленные вакансии, поиск и подбор специалистов редких профессий и специальностей, консультирование и другое). 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Алтайского края сертификаты соответствия получили:

  • директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Елена Полозова;

  • директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Александр Петров;

  • директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж» Любовь Гражданкина;

  • директор краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Виктор Кулешов.

На сегодняшний день в Барнауле статус социально ответственного или социально ориентированного работодателя имеют 48 организаций города. Количество таких организаций с каждым годом растет: в 2015 году их было 19, в 2016-м – 24, в 2017 году – 41.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46
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