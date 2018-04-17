Что будет если не делать инженерные изыскания перед строительством дома?

Мало кто из нас не слышал известную фразу: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить». Конечно же, для того чтобы построить дом в реальности, недостаточно его нарисовать на бумаге.

Необходимо осуществить комплекс организационных мероприятий, среди которых должное внимание нужно уделить важным аспектам строительства, а именно разработать проект сооружения, спланировать участок в целом, осуществить изыскания для строительства и т. д. Всевозможные исследования проводятся перед началом любых строительных работ. Без них невозможно дать реальную оценку структурному состоянию грунта, на котором будет возводиться тот или иной строительный объект.

Какие же проблемы могут возникнуть у застройщиков в случае ненадлежащего проведения всех необходимых исследований?

Дело в том, что здание, которое было построено без проведения инженерных изысканий, может в короткие сроки разрушиться и пополнить ряды аварийных сооружений. Во многих случаях, когда здание подверглось разрушению, инженерные изыскания не проводились, то есть не были учтены особенности грунта – к примеру, его активность на участке, а также уровень грунтовых вод, характерный для данной местности. Не устоит и дом, который будет построен на участке с разломом грунта. Вначале будет образована трещина в какой-либо стене или же отвалится крыльцо, а затем может разрушиться и фундамент. В данном случае дом восстановить будет практически невозможно. Он, в конце концов, разрушится.

Здание, в котором образовалась трещина в стене, нуждается в ремонтных работах. Их нужно проводить регулярно, а это, безусловно, доставляет массу неудобств.

Обычные осадки (дождь, снег) способны доставить зданию, которое стало терять свою устойчивость, еще больше неприятностей. Сильные ветры также будут способствовать разрушению подвергшегося деформации сооружения.

В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что инженерные изыскания – это один из наиболее важных видов строительных мероприятий, снижающих вероятность возникновения деформаций, которым пренебрегать, безусловно, не стоит. Проведение комплексных исследовательских мероприятий перед выполнением строительных работ позволит избежать проблем с построенным зданием в будущем.