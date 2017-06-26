Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских
Надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся, но если вы уделите две минуты времени на прочтение, то в случае пропажи ребенка, несмотря на стресс, вы сделаете все правильно.
По информации МУ МВД России «Бийское»:
В случае пропажи ребенка или близкого человека сначала убедитесь, что ни в одном из известных вам мест возможного нахождения пропавшего его нет.
Затем необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства.
При обращении в отдел внутренних дел вам необходимо:
— при себе иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке;
— вспомнить приметы пропавшего ребенка (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции);
— особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм);
— вспомнить приметы одежды (верхней, нижней); приметы вещей, которые находились у пропавшего ребенка.
К заявлению вы должны приложить фотографию, сделанную незадолго до исчезновения. Она должна наиболее полно говорить о внешности пропавшего.
Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам в полиции, даже если они покажутся вам странными. Для эффективного розыска первичная точная информация может иметь решающее значение в розыске.
Не скрывайте информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, был пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным.
Если вам показалось, что вы видели человека, который, по вашему мнению, может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его.
Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону.
Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев.
Обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой показать фотографию пропавшего в ближайшем выпуске новостей.
Рекомендации полицейских:
1. Не оставляйте без присмотра малолетних детей.
2. Не доверяйте малознакомым людям присматривать за детьми.
3. Постоянно обучайте детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещайте встречаться с незнакомыми людьми, сделайте так, чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неизвестного человека стал вам известен.
4. Всегда обращайте внимание на то:
— в какой одежде вышли из дома ваши несовершеннолетние дети;
— куда, с кем, каким маршрутом, и по какому вопросу они отправились.
5. Объясните несовершеннолетним детям, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка — это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет привычкой и даже традицией для всех без исключения членов семьи сообщать остальным о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.
6. Интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами.
7. Позаботьтесь, чтобы в доме хранились четкие и свежие фотографии детей. В розыске человека могут быть использованы любительские кино‑ и видеоматериалы.
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