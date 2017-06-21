Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских

Надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся, но если вы уделите две минуты времени на прочтение, то в случае пропажи ребенка, несмотря на стресс, вы сделаете все правильно.

По информации МУ МВД России «Бийское»:

В случае пропажи ребенка или близкого человека сначала убедитесь, что ни в одном из известных вам мест возможного нахождения пропавшего его нет.

Затем необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства.

При обращении в отдел внутренних дел вам необходимо:

— при себе иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке;

— вспомнить приметы пропавшего ребенка (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции);

— особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм);

— вспомнить приметы одежды (верхней, нижней); приметы вещей, которые находились у пропавшего ребенка.

К заявлению вы должны приложить фотографию, сделанную незадолго до исчезновения. Она должна наиболее полно говорить о внешности пропавшего.

Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам в полиции, даже если они покажутся вам странными. Для эффективного розыска первичная точная информация может иметь решающее значение в розыске.

Не скрывайте информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, был пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным.

Если вам показалось, что вы видели человека, который, по вашему мнению, может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его.

Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону.

Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев.

Обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой показать фотографию пропавшего в ближайшем выпуске новостей.

Рекомендации полицейских:

1. Не оставляйте без присмотра малолетних детей.

2. Не доверяйте малознакомым людям присматривать за детьми.

3. Постоянно обучайте детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещайте встречаться с незнакомыми людьми, сделайте так, чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неизвестного человека стал вам известен.

4. Всегда обращайте внимание на то:

— в какой одежде вышли из дома ваши несовершеннолетние дети;

— куда, с кем, каким маршрутом, и по какому вопросу они отправились.

5. Объясните несовершеннолетним детям, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка — это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет привычкой и даже традицией для всех без исключения членов семьи сообщать остальным о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.

6. Интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами.

7. Позаботьтесь, чтобы в доме хранились четкие и свежие фотографии детей. В розыске человека могут быть использованы любительские кино‑ и видеоматериалы.