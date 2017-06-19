Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 21:49

Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских

Что делать, если пропал ребенок. Рекомендации полицейских

Надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся, но если вы уделите две минуты времени на прочтение, то в случае пропажи ребенка, несмотря на стресс, вы сделаете все правильно. 

По информации МУ МВД России «Бийское»:

В случае пропажи ребенка или близкого человека сначала убедитесь, что ни в одном из известных вам мест возможного нахождения пропавшего его нет.

Затем необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства.

При обращении в отдел внутренних дел вам необходимо:
— при себе иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке; 
— вспомнить приметы пропавшего ребенка (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции);
— особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм);
— вспомнить приметы одежды (верхней, нижней); приметы вещей, которые находились у пропавшего ребенка.

К заявлению вы должны приложить фотографию, сделанную незадолго до исчезновения. Она должна наиболее полно говорить о внешности пропавшего.

Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам в полиции, даже если они покажутся вам странными. Для эффективного розыска первичная точная информация может иметь решающее значение в розыске.

Не скрывайте информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, был пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным.

Если вам показалось, что вы видели человека, который, по вашему мнению, может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его.

Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону.

Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев.

Обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой показать фотографию пропавшего в ближайшем выпуске новостей.

Рекомендации полицейских:
1. Не оставляйте без присмотра малолетних детей.
2. Не доверяйте малознакомым людям присматривать за детьми.
3. Постоянно обучайте детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещайте встречаться с незнакомыми людьми, сделайте так, чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неизвестного человека стал вам известен.
4. Всегда обращайте внимание на то:
— в какой одежде вышли из дома ваши несовершеннолетние дети;
— куда, с кем, каким маршрутом, и по какому вопросу они отправились.
5. Объясните несовершеннолетним детям, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка — это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет привычкой и даже традицией для всех без исключения членов семьи сообщать остальным о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.
6. Интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами.
7. Позаботьтесь, чтобы в доме хранились четкие и свежие фотографии детей. В розыске человека могут быть использованы любительские кино‑ и видеоматериалы.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 21:49
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии