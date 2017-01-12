Что из себя представляет электронная сигарета?

Желая навсегда избавиться от такой пагубной привычки, как курение, или хотя бы уменьшить вред для собственного здоровья и вовсе не наносить его окружающим, многие люди сегодня переходят с бумажных сигарет на электронные.

Однако новичкам не всегда сразу удается понять, в чем отличие между разными видами этого популярного девайса.

Конструкция электронной сигареты

Е-сига на самом деле не такой уж сложный механизм, как кажется на первый взгляд. В ее состав входят три компонента:

мундштук;

атомайзер;

аккумулятор.

Что касается первого и третьего элементов, с ними все понятно. Второй – атомайзер – представляет собой парогенератор, то есть тот самый компонент, который и делает электронную сигарету устройством для вдыхания пара, простыми словами – своеобразным ингалятором.

Виды атомайзеров

Атомайзеры классифицируются по нескольким признакам. Они имеют различное сопротивление нагревающего элемента, разнообразную конструкцию и, наконец, вид обслуживания. От того, насколько высоким сопротивлением обладает атомайзер, напрямую зависит насыщенность пароотдачи. Конструкция этой детали электронной сигареты может быть самой простой, включающей в себя лишь самые необходимые элементы, или усложненной – картомайзер, танкомайзер и др.

По виду обслуживания атомайзеры делятся на:

необслуживаемые;

обслуживаемые.

Первый тип в случае поломки не предусматривает замену нагревательного элемента. Во втором при выходе из строя какого-либо компонента системы его можно заменить, кроме того есть у вейпера возможность самостоятельно мотать спираль, контролируя таким образом температуру пара, его количество и немало экономя на расходных материалах.

К последнему типу относятся RBA атомайзеры, позволяющие вейперам получать все богатство вкусовых ощущений от ароматизированных веществ, входящих в состав жидкости для курения.