Что из себя представляет игра Баккара?

На игровых онлайн порталах можно найти массу интересных развлечений. Это и гонки, и игровые автоматы, и карточные игры. Одной из таких игр является Баккара. Несмотря на то, что это просто карточная игра, с каждым днем у нее появляется все больше поклонников. Большинство порталов предлагает пользователям сыграть в эту игру, но только в демо-режиме. Перейдя по ссылке http://zerkalo1.rknnah.com/bakkara/ можно более подробно узнать, что собой представляет игра Баккара.

История возникновения

Название Баккара произошло от французского слова «ноль. «А настоящая история появления этой игры точно никому не известна. Существует не одна версия событий. Самая достоверная история, которой придерживается большинство людей, повествует о том, что создателем Баккары был итальянский выходец по имени Феликс Фалгюрейн. Та же история говорит, что время, когда впервые была упомянута игра — средние века. Но более популярной она стала в 15 веке, когда в нее начали играть французские аристократы.

Правила игры

Если брать в пример наземные казино, в которых есть такая игра, то чаще всего стол для Баккары стоит поодаль от остальных, так как у него достаточно внушительные размеры. Казино сейчас не пользуются огромной популярностью, и многие пользователи любят играть в интернете на игровых порталах. Поэтому и правила онлайн игры нужно знать.

в игре за столом может находится 17 человек, три из которых дилеры, а остальные — игроки;

для Баккары используется шесть колоды карт, то есть 216 картами;

игроку необходимо набрать количество баллов максимально близкое к девяти;

в Баккару играют на реальные деньги два человека — дилер и игрок;

по желанию другие участники игры могут ставить деньги на людей, у которых, как они считают, есть шанс набрать больше очков.

Если пользователь наберет 9 очков в игре, он сможет получить приз от онлайн портала. Каждая карта в Баккаре дает свое количество баллов. Карты от 2 до 9 соответственно дают такое же количество баллов. Король, дама, валет и десятка не дают пользователю очков. А выпавший туз добавит пользователю 1 балл. Существует натуральная комбинация. Это когда у игрока есть две карты, сумма которых дает 9 очков.

При подсчете есть такая особенность. Если вдруг игрок наберет больше 9 баллов, то от этого числа нужно отнять 10. Например, сумма карт 8 и 9 — 17. Если отнять от этого числа 10 выйдет 7. Таким образом, идет счет в игре.

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