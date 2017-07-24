Что из себя представляет радио «Славянский МирЪ»?

mavit
Автор: mavit Июль 24, 2017 00:38

Что из себя представляет радио «Славянский МирЪ»?

На радийных просторах сегодня можно найти великое множество самых разнообразных радиостанций. Так уж сложилось, что наиболее популярные из них вещают в ФМ-диапазоне. В основном это каналы развлекательные, музыкальные, на которых можно послушать знакомую и не знакомую, новые и забытые мелодии. И совсем мало пока что ещё радиоканалов в этом диапазоне, вещающих о жизни славян. Наше радио «Радио Славянский МирЪ» одно из таких. Радио, которое является популяризатором Славянского мира, его истории и современной жизни. Перейдя по ссылке https://slavmir.fm, можно более подробно узнать о радио «Славянский МирЪ».

Свою задачу радио «Славянский МирЪ» видит в том, чтобы рассказывать о разнообразии славянского мира, у которого нет ни меж, и нет границ, а также и разделений по вероисповеданиям. Рассказы, философские рассуждения о мире, у которого невероятно богатое наследие народной культуры и народных традиций. Актуальность накопленных знаний предыдущих поколений – творцов истории – сегодня весьма востребована. Современный человек нуждается в этих знаниях, чтобы его жизнь наполнялась гармонией.

Радио «Славянский МирЪ» освещает все самые интересные и важные события на новом витке развития, которые происходят в современном мире славян. В эфире радио можно услышать программы различных культурологических свойств. Радио призвано освещать различные фестивали и выставки, которые связаны со славянскими традициями. В новостных передачах можно узнать о жизни славян живущих по всему миру. В тематических программах обсуждаются самые различные вопросы нашей жизни, в том числе, и бытовой. Уделяется внимание обсуждению проблем здоровья, как физического, так и душевного.

Радио «Славянский МирЪ» — это радио, которое аполитичное и не религиозное. Оно не делит славян по нациям и национальным принадлежностям. Цель канала – познавать богатое славянское наследие на основе исторических и других знаний, что делает славянский мир ещё более богатым и уникальным. Также задачей радио является ознакомление слушателей о многогранности славянской культуры, об общечеловеческих моральных ориентирах, о глубинах традиций, которые проповедают добро и учат доброте. Слушая радио «Славянский МирЪ», слушатель много нового откроет для себя.

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mavit
Автор: mavit Июль 24, 2017 00:38
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