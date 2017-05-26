Что из себя представляет сертификация ИСО?

Сертификация ИСО – получение определенного сертификата качества, установленного образца. Сертификат качества говорит о том, что товар или услуга предоставляются в соответствии со специальными стандартами, которые проверяет комиссия по сертификации. Аббревиатура ISO (International Organization For Standardization) переводится как Международная организация стандартизации. Сама организация не занимается выдачей сертификатов. Эта обязанность лежит на специальных аккредитованных центрах.

Получить ИСО Сертификацию в Екатеринбурге можно в разных центрах. Они предлагают выполнить такую услугу за несколько часов. Клиенту необходимо предоставить ряд документов:

Свидетельство о гос. регистрации юридического лица.

Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Все страницы устава компании.

Данные всех руководящих лиц.

Приказы о приеме на работу директоров и из заместителей.

Данные организации: телефон, факс, юридический адрес.

Стоимость получения сертификата варьируется от 10 до 15 тысяч рублей. Часто аккредитованные центры предлагают акции и скидки при получении нескольких сертификатов, или при повторном обращении в компанию.

Наличие сертификата ИСО говорит о качестве товаров и услуг. Статистика утверждает, что компании, получившие сертификат, ставят более высокие цены на товары и услуги. Соответственно, окупается такой сертификат довольно быстро. Клиенты относятся с большим доверием к товарам, прошедшим сертификацию, поэтому более охотно их покупают.

Сертификат ИСО используют около 190 стран мира. Этот сертификат является международным, поэтому действует на территории многих стран мира. В России есть налог такого сертификата – ГОСТ P ISO. Он действует только на территории России. Стоимость его немного ниже.

Есть несколько разновидностей сертификатов. Самым известным является ИСО 9001 – описывает общие термины и определения для конкретного вида деятельности, также в нем содержатся требования к управлению компанией. ИСО 9004 – инструкция по успешному развитию коммерческой деятельности в условиях конкуренции. ИСО 19011 – правила для проведения проверки качества.

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