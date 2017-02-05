Что из себя представляет вышка тура?

Вышка тура – это металлическая конструкция башенного типа, сборно-разборная, которую можно передвигать для выполнения высотных работ. Вышки туры строительные оснащены колесами с опорными винами, поэтому они способны выдерживать очень большие нагрузки.

Аренда туры строительной предоставляется физическим и юридическим лицам, занятым производством строительно-монтажных работ. На большой высоте пользоваться обычными лестницами не только опасно, но и не удобно, т.к. некуда положить рабочие инструменты. В отличие от стремянок и лестниц, тура эффективна при высотных работах, поскольку позволяет существенно сократить время на выполнение работ и обеспечивает полную безопасность рабочему персоналу.

Такую конструкцию можно применять на любых работах, где предполагается подъем работника на высоту: строительно-монтажные работы, фасадные, ремонтные и т п. Также вышка тура спешно используется в процессе киносъемки, для установки осветительной аппаратуры и замены электроприборов на высоте.

Кроме того, вышка тура незаменима в авиастроении, вагоно- и кораблестроении. Для производства этого устройства используются высокопрочные материалы: стальные и алюминиевые конструкции. Стекловолокно и прочие материалы.

Конструкция вышки тура

В стандартном виде строительная тура представляет собой передвижное основание с настилом, нескольких секций, рабочих площадок (одной или нескольких) и внешнего ограждения. Если высота туры превышает 5 метров, то устройства комплектуются стабилизаторами. Это – специальные устройства, представляющие собой надежные упоры на все стороны. Чтобы вышки можно было устанавливать на наклонных поверхностях, новые модели конструкций оснащены домкратами.

Грузоподъемность вышки тура составляет 150 – 250 кг на квадратный метр.

Условия применения: эти устройства можно использовать на высоте 3 – 21,8 метров. Размеры рабочей площадки туры могут быть различными, они зависят от требований заказчика. Так, при длине настила 1,5 – 3 метра ширина составляет, соответственно, 0,5 – 2.0 метра.

Строительные туры удобны в монтаже и сборке. Например, тура высотой 4 – 5 метров собирается 1 специалистом за 20 минут.