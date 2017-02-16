Что можно посмотреть семьей по телевизору?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 16, 2017 16:33

Что можно посмотреть семьей по телевизору?

Жизнь современного человека настолько засорена ненужными целями. Спешкой и суетой, что для проведения семейных праздников и просто приятного времяпровождения просто не остается времени.

Посудите сами: из 24 часов, которыми нас одарили сутки, 8 мы тратим на работу,8 – на сон, и оставшиеся 8 часов распределяем так:

  • 4 часа на приготовление и прием завтрака и ужина;
  • 2 часа на поход в магазин, с работы на работу и т.п.;
  • 2 часа на то, чтобы сделать с детьми уроки;
  • 2 часа на стирку, глажку, уборку в доме.

Все, весь ресурс исчерпан. Откуда же взяться хорошим отношениям внутри семьи, когда даже на то, чтобы пообщаться в спокойной обстановке совершенно не остается времени?

И все же, те крохи времени, которые выпадают по выходным дням, какая-то часть семьи на короткое время собирается у телевизора. И тут опять начинается раздор: какую передачу смотреть. Спорили, спорили, наконец, побелил самый настойчивый, включил свою любимую программу, остальные – разбрелись по своим комнатам или вообще принципиально из дома.

Знакомая картина, правда?

К сожалению, еще не все знают, что телевизионная тнт программа, поклонниками которой стали многие зрители, теперь доступна для просмотра на компьютере, на сайте Yaom.ru.

Чтобы вернуть в дом прежний покой и семейное благополучие и спокойствие, давайте сядем поудобнее и просмотрим программу передач на всю неделю. Вы наверняка знаете вкусы каждого члена семьи, вот и выделите самые яркие передачи, которые заинтересуют ваших родных.

Женская половина семьи наверняка заинтересуется передачами, которые научат готовить вкусные блюда. Возьмите за традицию каждый выходной день готовить новое оригинальное блюдо, которое узнали на тнт;

Несмотря на стремительный век, сегодняшние дети также обожают смотреть мультфильмы, современные сказки, тем более, что сериалы снимают очень интересные, смешные, которые и взрослые смотрят с большим удовольствием. Почему бы не остановить выбор на просмотре мультфильма всей семьей?

Спортивные соревнования наверняка заинтересуют заядлых болельщиков, так это и замечательно — надо воспитывать молодежь в духе здоровой и активной борьбы за победу!

Программы о здоровье, думается, полезны всем без исключения. В поликлинику ходить не любим, так по телевизору будем смотреть полезные передачи и поддерживать здоровый образ жизни, всей семьей.

Так, собираясь у компьютера, можно всей семьей возобновить удивительную традицию совместных просмотров передач. А если еще добавить чай с малиной или кофе со сливками – вот оно, и счастье домашнее, правда?

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 16, 2017 16:33
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии