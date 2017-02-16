Что можно посмотреть семьей по телевизору?

Жизнь современного человека настолько засорена ненужными целями. Спешкой и суетой, что для проведения семейных праздников и просто приятного времяпровождения просто не остается времени.

Посудите сами: из 24 часов, которыми нас одарили сутки, 8 мы тратим на работу,8 – на сон, и оставшиеся 8 часов распределяем так:

4 часа на приготовление и прием завтрака и ужина;

2 часа на поход в магазин, с работы на работу и т.п.;

2 часа на то, чтобы сделать с детьми уроки;

2 часа на стирку, глажку, уборку в доме.

Все, весь ресурс исчерпан. Откуда же взяться хорошим отношениям внутри семьи, когда даже на то, чтобы пообщаться в спокойной обстановке совершенно не остается времени?

И все же, те крохи времени, которые выпадают по выходным дням, какая-то часть семьи на короткое время собирается у телевизора. И тут опять начинается раздор: какую передачу смотреть. Спорили, спорили, наконец, побелил самый настойчивый, включил свою любимую программу, остальные – разбрелись по своим комнатам или вообще принципиально из дома.

Знакомая картина, правда?

К сожалению, еще не все знают, что телевизионная тнт программа, поклонниками которой стали многие зрители, теперь доступна для просмотра на компьютере, на сайте Yaom.ru.

Чтобы вернуть в дом прежний покой и семейное благополучие и спокойствие, давайте сядем поудобнее и просмотрим программу передач на всю неделю. Вы наверняка знаете вкусы каждого члена семьи, вот и выделите самые яркие передачи, которые заинтересуют ваших родных.

Женская половина семьи наверняка заинтересуется передачами, которые научат готовить вкусные блюда. Возьмите за традицию каждый выходной день готовить новое оригинальное блюдо, которое узнали на тнт;

Несмотря на стремительный век, сегодняшние дети также обожают смотреть мультфильмы, современные сказки, тем более, что сериалы снимают очень интересные, смешные, которые и взрослые смотрят с большим удовольствием. Почему бы не остановить выбор на просмотре мультфильма всей семьей?

Спортивные соревнования наверняка заинтересуют заядлых болельщиков, так это и замечательно — надо воспитывать молодежь в духе здоровой и активной борьбы за победу!

Программы о здоровье, думается, полезны всем без исключения. В поликлинику ходить не любим, так по телевизору будем смотреть полезные передачи и поддерживать здоровый образ жизни, всей семьей.

Так, собираясь у компьютера, можно всей семьей возобновить удивительную традицию совместных просмотров передач. А если еще добавить чай с малиной или кофе со сливками – вот оно, и счастье домашнее, правда?