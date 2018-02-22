Что нужно знать при прокате автомобилей?

Прокат автомобиля — услуга, которая с каждым годом становится всё популярнее и если хочется прямо сейчас воспользоваться ей, то на сайте https://svcar.ua/odessa/ можно получить информацию о прокате авто в Одессе более подробно. О нюансах данной услуги предлагается узнать прямо сейчас.

Известно, что перед тем, как взять машину в аренду, потребуется очень скрупулёзно посмотреть договор и прочитать все до мельчайших деталей. Бывают компании, договор которых содержит очень важный момент: страховой компанией может быть взыскан некоторый процент от полноценной стоимости автомобиля при появлении ситуации с угоном. Важно для аренды проверить следующий пакет «бумаг»:

Договор.

Акт приема-передачи машины.

Доверенность.

Расписка за внесённый залог.

Документ регистрации на машины.

Страховка.

ОСАГО.

Всё это необходимые документы, которые понадобятся после составления договора аренды.