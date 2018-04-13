Что представляет собой Android TV Box ?

Современное электронное устройство-приставка android tv box является продвинутой приставкой для любых видов современных телевизоров. По существу, АндроидТВ/БОКС – это современный дивайс, напоминающий своим видом смартфон или современный планшет, но без привычного дисплея. Это электронное устройство используется в основном, чтобы просматривать телевизионные программы в телевизоре, но применяя для этого интернет.

С помощью данной приставки любой телевизор станет по-настоящему СмартТВ и она значительно превосходит существующие встраиваемые варианты. Если подсоединить приставку к телевизору и одновременно к монитору, можно получить отличный дивайс с полным набором современных функций. Все телевизионные программы будут работать благодаря Интернету без использования дополнительных источников сигнала, например, антенны.

Смотреть телевизионные программы в телевизоре можно после скачивания специальных программ, предназначенных для этого. При этом можно пользоваться и различными браузерами. Одним словом, установив приставку АндроидТВ/БОКХ, на телевизоре можно делать очень многое. Благодаря входу USB поддерживаются различные нужные устройства, такие как мышь, клавиатура, видеокамера.

Кроме ТВ программ, с помощью приставки можно скачивать игры. Все эти игры довольно-таки знакомые, те, которые есть и в смартфонах и планшетах. Управление играми осуществляется с помощью мышки. Играть с приставкой можно даже в весьма «тяжелые» игры.

Разумеется, приставка позволяет скачивать и просто просматривать любые фильмы, какие доступны во Всемирной Сети Интернет. Точно также доступна к скачиванию и прослушиванию любая музыка, любых форматов. Также доступен и популярный Skype, который показывает отличную стабильную работу с подсоединенной камерой и микрофоном. Браузер на приставку АндроидТВ/БОКС можно устанавливать любой. Это могут быть хорошо себя зарекомендовавшие и хорошо всем знакомые ГуглChrome или Opera.