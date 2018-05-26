Что представляет собой куртка с климат-контролем?

С каждым годом мода курток меняется и тренд направлен на тепло и комфорт, который можно получить в качественной и продуманной одежде.

Сейчас новые технологии от проверенного производителя предлагают совершенно новый вариант — куртки с климат-контролем, которые поддерживают определённую температуру и не дают перегреться или сильно охладиться телу. Рекомендуется выбирать куртки только от поверенного производителя для гарантии качества.

Если комфорт для человека в одежде является приоритетом и он ведёт активный образ жизни то, перейдя по ссылке http://www.auto-jack.com/where/ можно получить информацию где предлагается ознакомиться с тем, где можно купить куртку мужскую с климат-контролем от AutoJack проверенного бренда одежды. Рекомендуется получить информацию о принципе по которому работает эта система.

Основным принципом функционирования таких курток является следующее: она начинает выполнять функции — поглощение и накапливание тепла, которое выходит при движениях. Если зайти в теплое помещение, куртка начнёт накапливать тепловую энергию. Далее, при выходе на улицу в холод, она отдаёт тепло человеку. Получается, что одежда выполняет роль регулятора температуры для отличного самочувствия человека и комфорта.

Материалы куртки и их функции

В целях обеспечения хорошего температурного режима рекомендуется владельцу покупать куртку от производителя, которая включает разные материалы.

Чтобы была обеспечена внутренняя изоляция куртки, применяется утеплитель Valtherm. Данный материал выполняет функцию специальной прокладки за счёт содержания специальной структуры.

Есть в куртке также такой материал, как Comfor Temp, обеспечивающий защиту от сильного изменения температуры воздуха в куртке.

Для обеспечения отличного внешнего вида, в куртках имеется Nano Lite ткань с двумя слоями. Среди основных качеств данной ткани, отметим наличие отличной стойкости к отрицательным факторам природы через применение пропитки для защиты ткани. Кроме того, в материале сохраняется тепло за счёт уникальной мембраны с разным количеством слоёв, в зависимости от предпочтений.

В целом, качественные куртки с данной системой от проверенного производителя предоставляются в большом разнообразии для любого климата.