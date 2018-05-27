Что следует знать при выборе доильного аппарата

mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 03:32

Что следует знать при выборе доильного аппарата

Прошли те времена, когда при доении коров и коз в подсобных хозяйствах обходились без спецтехники. Сегодня доильный аппарат является главным помощником не только на крупной ферме, но и на частном подворье. При условии, конечно, что работает он исправно, не доставляет животным неудобств и не требует особых навыков в эксплуатации.

Производители сельхозтехники предлагают широкий выбор подобных устройств, отличающихся техническими параметрами и адаптированных для тех или иных видов рогатого скота. Но оптимальным соотношением качества и стоимости могут похвастать не все машины, и среди них – техника марки «Буренка».

Особенности и преимущества устройств

Легкие, простые в управлении, малогабаритные агрегаты этого бренда уже оценили те, кто хочет максимально облегчить работу по сбору молока, сэкономить время, силы и, конечно же, деньги. «Буренка» – это линейка современной техники для доения коз и коров, которая славится надежностью и практичностью, не требует особого ухода и всегда демонстрирует превосходные результаты. Если вы хотите выбрать доильный аппарат для коров в Екатеринбурге, то, отдав предпочтение «Буренке», сможете раз и навсегда забыть о ручном додаивании. Техника для коз этого производителя отличается удобными молокоприемниками с силиконовыми вставками, которые бережно заботятся о вымени.

В зависимости от модификации различают два основных типа приспособлений по сбору молока:

  • ручные;
  • автоматизированные.

Первый вариант идеален, если вы содержите одно животное. Для двух и более голов скота подойдут автоматизированные системы, которые позволяют одновременно обслуживать две особи. Кроме этого, некоторые модели серии «Тандем» используются как для коз, так и для коров без приобретения отдельных доилок, а смена оборудования в них выполняется за несколько минут.

Экологически безопасный, легко моющийся пластик корпуса, специальное антибактериальное покрытие внутренней поверхности бидонов и стаканов из нержавеющей стали, минимальный шумовой эффект, год гарантийного обслуживания – «Буренка» станет настоящим подспорьем в любом хозяйстве. Процесс дойки с ее помощью занимает не более пяти минут и не вызывает дискомфорта у животных.

Все модели портативны, потребляют минимум электроэнергии и стоят дешевле аналогов других марок.

Компания «ЭлектроМир» прелагает широкий ассортимент доильных аппаратов для коров и коз в Екатеринбурге. Для того, чтобы подобрать подходящий вариант техники и оформить заказ, посетите наш интернет-магазин — http://xn—-itbjhdicmrdr2kk.xn--p1ai/.

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mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 03:32
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