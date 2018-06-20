Что собой представляют одностраничные сайты?

Каждый человек, который пользуется интернетом, заходил на одностраничные сайты, предлагающие какие-то товары или интересные услуги. Иногда на таких сайтах размещают различную информацию. Некоторые люди пытаются сделать данный сайт собственноручно для получения стабильного дохода, но для того, чтобы он приносил прибыль, нужно тщательно продумать его развитие.

Сайт одностраничник – это сайт, который состоит из единственной страницы, и предназначен он для получения прибыли, от продажи некоторых товаров. Такие сайты называются продающими, с помощью которых выполняется привлечение внимания потребителей, на определённые виды товаров. Зачастую, на таких сайтах, расположена кричащая графика, выполненная в ярких тонах, приковывающая взгляды. Контент размещённый на странице должен быть таким, чтобы у посетителя появилось желание купить товар, или воспользоваться услугой. На сайте размещена вся информация о продукте и условиях его покупки. Здесь же имеется подробное описание товара, представлены формы для новостных подписок, и оформления заказа на продаваемый продукт. Ниже размещены данные продавца для контакта и иные полезные сведения.

На одностраничных сайтах нет ссылок на сторонние ресурсы, потому что принцип действия построен на совершении целевого действия, после чтения единственной страницы. Зачастую такие сайты создают для презентации совершенно нового товара, информации о нём, или появившейся новой фирмы. Интернет маркетинг позволяет создавать продающие сайты, на которых его посетители товар приобретают намного чаще, чем на других раскрученных сайтах. Основными способами развития данных сайтов является реклама:

контекстная;

таргетированная.

Кроме этих видов рекламы, продвижение сайтов может происходить через поисковые системы и социальные сети. Но самым эффективным является продвижение в комплексе. Информация на сайте должна создаваться для посетителя. Её подача не должна иметь навязчивый и агрессивный характер. Создание сайтов выполняют специалисты быстро и качественно. Можно создать сайт и самому, но прежде чем этим заняться, нужно пройти обучение и прочитать много литературы, чтобы сайт приносил прибыль.