Что способно изменить размер вашей будущей пенсии?

На сегодняшний день есть ключевые факторы, от которых будет зависеть размер вашей будущей пенсии. О том, что влияет на ее величину, рассказывает заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова. Источник интервью: Официальный сайт г. Бийска.

— Наталия Викторовна, как будущая пенсия зависит от продолжительности стажа?

— Продолжительность стажа очень важна при назначении пенсии, потому как от количества отработанных лет зависит и право на трудовую пенсию, и ее размер. До 2015 года право на трудовую пенсию по старости определялось только за 5 лет трудового стажа. С 2015 года право на страховую пенсию по старости зависит от стажа и накопленных баллов. Сейчас действует переходный период, и право на трудовую пенсию приобретают граждане, имеющие 8 лет страхового стажа. C 2024 года для назначения трудовой пенсии будет необходимо минимум 15 лет страхового стажа.

Необходимо отметить, что при назначении пенсии учитываются: общий трудовой стаж — периоды работы до 1 января 2002 года; страховой стаж — периоды работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР; и так называемые нестраховые периоды, например, период ухода за ребенком до достижения возраста полутора лет, время ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или лицом, достигшим возраста 80 лет, срок прохождения военной службы и другие. Продолжительность этих периодов засчитывается в страховой стаж и на них также начисляются пенсионные баллы.

Также продолжительность страхового стажа влияет и на право досрочного выхода на пенсию по льготным основаниям. Это право возникает у граждан не только в зависимости от специального стажа, но и от продолжительности общего страхового стажа.

Например, если мужчина работал по специальностям «1-го списка», а это у нас: подземные работы, работа с вредными условиями труда и в горячих цехах — не менее 10 лет, а женщина — не менее 7 лет 6 месяцев, то право на досрочную пенсию (в 50 лет — мужчины и 45 лет — женщины) у них возникнет при наличии страхового стажа соответственно не менее 20 лет и 15 лет.

Страховой стаж играет ключевую роль в возникновении права на получение страховой пенсии по старости, но не менее важна продолжительность стажа и при определении размера пенсии.

Чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности, т.е. ежегодно ему будут начислены пенсионные баллы. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год, ежегодно увеличивается и к 2021 году составит 10 баллов.

Ознакомиться со своими пенсионными правами, узнать все о своем стаже, заработке, сумме страховых взносов можно не выходя из дома, через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Ваши права сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и представьте их в Пенсионный фонд заблаговременно.

— Важно ли при этом, в каком возрасте ты вышел на пенсию?

— Да, несомненно. За каждый год более позднего обращения за назначением страховой пенсии после возникновения права на нее, в том числе досрочной, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.

Чтобы было проще это понять, приведу пример. Если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то, с учетом увеличения фиксированной выплаты и страховой пенсии, размер пенсионного обеспечения гражданина увеличится на 40%, а если обратиться за пенсией через десять лет, размер пенсии увеличится вдвое.

— Наталия Викторовна, а как размер официальной зарплаты способен повлиять на будущую пенсию?

— Дело в том, что данные, необходимые для назначения пенсии, предоставляются предприятиями, и на основании этих данных на лицевом счете граждан отражается информация о стаже и начисленных страховых взносах. И чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, и выше заработная плата, тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в Пенсионном фонде России. И тем выше будет страховая пенсия.

Очень важно знать, что страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уплачиваются только с белой зарплаты. При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются вовсе. В этих случаях средства на формирование пенсионных прав гражданина не поступают или будущая пенсия формируется в минимальном размере.

— От варианта пенсионного обеспечения здесь что-то зависит?

— Выбрав формирование накопительной пенсии, при достижении пенсионного возраста, гражданин получает право на получение двух пенсий: страховой и накопительной. Однако формирование накопительной пенсии уменьшает пенсионные баллы, и гражданину ежегодно начисляется меньше пенсионных баллов по сравнению с тем, если бы формировалась только страховая пенсия в связи с передачей части средств для инвестирования страховщику, выбранному гражданином.

Важно отметить, что, начиная с 2014 по 2019 годы, все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются ТОЛЬКО на формирование страховой пенсии. В настоящее время рассматривается возможность продления запрета на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию до 2020 года.

То есть: с 2014 года гражданину, выбравшему формирование накопительной пенсии, и гражданину, не выбравшему накопительную пенсию, начисляется одинаковое количество баллов. Но все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться выбранным им страховщиком (ПФР или НПФ) и будут выплачены в полном объеме при обращении гражданина за назначением и последующей выплатой пенсии. И к его страховой пенсии прибавится еще и накопительная.

Итак, будущая пенсия зависит от следующих четырех факторов: размера официальной (белой) заработной платы, продолжительности стажа, возраста выхода на пенсию и варианта пенсионного обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин. И каждому гражданину важно быть осведомленным — как формируются его пенсионные права в процессе трудовой деятельности. А узнать о своем страховом стаже и сумме уплаченных страховых взносов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

— Наталия Викторовна, спасибо за подробные разъяснения.