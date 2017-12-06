Что такое биткоины и как их добывают?

Валюта будущего или деньги из воздуха? Биткоин-мания охватила весь мир. По подсчетам экономистов, до конца 2017 года курс вырастет до 10 тысяч долларов за один биткоин, — рассказывает Катунь24.

Мода на новый заработок дошла и до Алтайского края. Что же скрывается за словом «криптовалюта»? Как ее добывают и есть ли риск разориться на этом деле? Разбирался Дмитрий Будков.

Ферму, правда, не сельскохозяйственную, а по добыче виртуальной валюты – биткоинов – барнаулец Вадим Пахомов впервые собрал восемь месяцев назад. Тогда и начал «майнить» – добывать виртуальную валюту. В своем офисе он не только собирает фермы, но и консультирует, как правильно добывать криптовалюту.

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