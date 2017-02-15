Что такое домен и для чего он нужен?

В жизни каждого человека в современном мире большое место занимает интернет. Это неотъемлемая часть, которая наполняет нашу жизнь массой полезной и интересной информации.

Для чего нужны доменные имена? Таким образом становится возможны пройти регистрацию сайта в интернет-сети. Для этого необходимо пройти этап регистрации доменного имени. Перейдя по ссылке https://www.domenus.ru/domain/register можно выбрать и зарегистрировать доменное имя.

Для того чтобы найти сайт, человек применяет для этого доменные имена. Адрес из цифр становится возможным увидеть более понятно — набор из цифровых обозначений и буквенных.

Доменная зона — расположенная в том месте, где уже стоит созданное имя сайта, которое придумал хозяин сайта, следом за ним она и расположена. Наиболее распространены такие домены как com, ru и ua. По ним становится возможно, к какой стране принадлежит сайт. То же касается темы ресурса.

Для регистрации домена возможны различные варианты — бесплатно или за деньги. Платная регистрация с помощью регистратора, когда ползователь получает домен в своей пользование полностью. Такой вариант наиболее удобен, хотя и самый дорогой из всех.

Платная регистрация с использованием хостинг-провайдеров — еще один вариант. Он дешевле первого. Для того чтобы получить дом, в этом случае достаточно просто сделать заказ сервера у провайдера. Заранее стоит выбрать наиболее подходящий тарифный план, просмотрев его условия заранее.

Бесплатная регистрация — вариант для новичков, позволяет получить домены третьего уровня. Существуют и другие варианты. Для того чтобы более подробно узнать о доменах, можно всегда проконсультироваться у специалистов в области создания сайтов. Если вы решили создать свой сайт, то здесь нет ничего сложного. Главное — разобраться во всех тонкостях данного раздела.

Существует множество различных сайтов. Но многие не знают, как они открываются, как создаются. Когда сам сталкиваешься с этой процедурой, то и всплывает необходимость в знаниях о том, что такое домен. Но эта наука достаточно несложная, поэтому каждый пользователь может в этом разобраться. Тем более много полезной информации можно найти в интернет сети.