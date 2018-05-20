Что такое ландшафтные работы

Ландшафтными работами называют мероприятия, направленные на реализацию проекта благоустройства (либо какой-то его части), а также работы по сопровождению участка, поддержанию его в порядке, красоте и гармонии.

Виды ландшафтных работ

Время выполнения ландшафтных работ наступает сразу после утверждения плана по благоустройству. Главные документы для их осуществления – разработанные специалистами чертежи, схемы, расчеты и описания.

Виды ландшафтных работ:

Очистка территории – подразумевает не только вывоз бытового и строительного мусора (если таковой есть на участке), но и удаление старых и больных деревьев, корчевание пней, вырубку и выкорчевывание разросшихся кустарников, демонтаж строений и пр. Т.е. территория должна быть очищена и подготовлена для реализации намеченного плана по благоустройству.

Земляные работы – это мероприятия по передвижению земляных масс с целью формирования запланированного дизайнерами рельефа, это работы по выкопке траншей под трубопроводы инженерных систем, котлованов под МАФы, искусственные водоемы фундаменты и пр. Разметка дорожно-транспортной сети и подготовка к ее обустройству также относится к данному виду работ.

Монтаж коммуникаций – комплекс работ по закладке ливневых и дренажных систем и систем обслуживания водных объектов, а также монтируются системы освещения, автополива и декоративно-технические объекты.

Строительные работы включают возведение фундаментов под беседки и прочие строения, предусмотренные планом, возведение опорных стенок, лестниц, изгородей, обустройство площадок, подъездных, главных и второстепенных дорожек.

Обустройство плоскостных покрытий – отдельный вид ландшафтных работ по созданию площадок, парковок, подъездных путей, главных и второстепенных садовых дорожек, отмосток строений и пр.

Изготовление и установка МАФов – беседок, фонтанов, навесов, пергол, скамеек и прочих декоративных и функциональных вспомогательных объектов.

Озеленение – большой объем работ по укладке рулонных газонов, посадке многолетних и однолетних цветов, кустарников, деревьев. На этом этапе формируются предусмотренные дендропланом клумбы, цветники, альпийские горки и пр. цветочно-декоративные композиционные группы. Посадка крупномеров обычно производится поздней осенью, зимой или ранней весной, когда сокообращение в тканях дерева уже прекратилось или еще не началось.

Работы по обслуживанию сада – это сезонные обязательные мероприятия по обрезке деревьев и кустарников, профилактической обработке зеленых насаждений от болезней и вредителей, полив, рыхление и мульчирование почвы, периодическая стрижка газона, подготовка сада к зимовке и пр.

Поручите ландшафтные работы специалистам

Вот, собственно, что из себя представляют ландшафтные работы. Перечень, как видите, немалый. И это только весьма укрупненный и обобщенный список, каждый пункт которого разворачивается в детальный и длительный технический процесс.

Очень важно понимать и знать тонкости и нюансы этих процессов. Только высокая компетентность и мастерство являются гарантией и залогом такого благоустройства участка, при котором владелец оного вообще не задумывается, как что устроено и почему работает, растет и развивается. Владелец просто получает выполненный заказ и наслаждается гармонией и красотой рукотворного уголка природы, созданного мастерами.

Но ведь может быть и наоборот, при дилетантском исполнении: не впитывается вода, образуя гнилостные лужи на поверхности, дают трещины подпорные стенки, непредсказуемо работает автополив (если работает), растения – одни болеют, другие засыхают и прочие неприятности.

Очевидно, что для проведения ландшафтных работ, на всех этапах, лучше всего прибегнуть к помощи специалистов.