Что в себя включает акция Бессмертный полк?

Каждый год в мае месяце во время празднования Дня Победы во всем мире проводиться акция «Бессмертный полк». Она проходит шествием огромного количества людей. Каждый вспоминает родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне. Перейдя на сайт http://piterzavtra.ru можно подключиться к акции Бессмертный полк в СПб.

Организация

К 2016 году в ней принимали участи почти миллион человек. За несколько лет движение стало общероссийской традицией. Полк относится к гражданской инициативе. Он не коммерческий, неполитический и негосударственный. Это возможность гражданам добровольно выразить свои взгляды на произошедшие события. Не имеет значение, к какой вере относится человек, какую имеет национальность и политические убеждения. Главная задача — сохранить память о погибших в Великой Отечественной войне.

Датой организации считают 2012 год. Именно в это время журналисты собрали огромное количество людей в России. Уже на следующий год к ней присоединились еще 5 стран. Это привело к тому, что акция вошла в состав федеральной программы, рассчитанной подготовиться к празднованию 70-летия Победы. В это время В.В. Путин возглавил шествие с портретом в руках отца-фронтовика. Сейчас в ней принимают участие Америка, Южная Корея, Исландия, Норвегия, Азербайджан.

Всего насчитывают почти 30 стран-участников. В 2016 году открыли Центр поисковой работы. Он помогает восстанавливать судьбы тех, кого считают пропавшими без вести, устанавливать места захоронения. К этому привлекаются добровольцы, волонтеры. Обычные люди помогают друг другу.

Сейчас акцию считают главным элементом Дня Победы. В ней передается весь смысл важных чувств и переживаний. Она помогает сохранить в памяти моменты о войне, прочувствовать, как обезличенность граничит с личностью и ее значимостью. Отдельный человек становится частью народа.

Многие считают, что акция помогает молодому поколению стать причастным к общему делу, укрепить гордость за страну, сформировать солидарность.

Принимать участие может каждый. Для этого нужно распечатать фотографию с указанием личных данных родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и прикрепить на палочку.

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