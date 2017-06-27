Что же использовать?

Людей с логическим складом ума мало что может огорчить, ведь они умеют логично мыслить и использовать личные умения. К сожалению, даже усердные упражнения, направленные на развитие правого полушария мозга, редко приводят к ожидаемому результату. Хотя экстрасенсорные способности были бы не лишними при игре в покер. Но раз уж сложилась подобная ситуация, то мы должны искать из нее выход. Нужно совершить следующие манипуляции:

Дать себе непредубежденную оценку. Усовершенствовать свои способности и пользоваться ими. Стараться отдавать предпочтение тем играм, которые больше подходят под Ваш склад ума.

Существует мнение, что во время игры стоит отдавать предпочтение только чему-то одному, выбрать между логикой и интуицией. Но будет более правильным решением выбирать чем руководствоваться в зависимости от сложившейся ситуации, и уметь непредвзято оценивать себя и игру.

Оценка потенциала

Главная цель этой статьи помочь разобраться в себе и дать своим способностям непредубежденную оценку, благодаря этому Вы будете застрахованы от самообмана. Для выбора нужной Вам политики и подходящей именно для Вас игры, нужно трезво оценить свой потенциал и выбрать вулкан клуб онлайн в качестве надежного и честного заведения.

Во-первых, стоит вести записи. Для правильного выбора игры стоит вести записи своих предыдущих игр, описывать результат игры и то, как Вы его добились. Подобного рода «дневник» поможет более точно ориентироваться в выборе игр и не забывать о проигрышах. Ведь наша память устроена таким образом, что после хорошего выигрыша из нее попросту удаляются неприятные воспоминания.

Во-вторых, это компетентная критика. Стоит проконсультироваться у более профессиональных игроков по поводу Вашей игры. Если какой-то момент критики уж слишком Вас возмущает, то именно этому нужно уделить особое внимание. Как бы не хотелось, но со стороны виднее все ошибки, а сами себе Вы все равно не сможете дать непредубежденную оценку.

Существует одно хорошее правило — в первую очередь использовать именно логику, ведь доверившись полностью интуиции, можно поплатится за свою ошибку. Не у многих интуитивная часть развита настолько хорошо, а даже если так, то лучше их попросту объединить.