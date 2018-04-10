Друзья, давайте поможем маленькому бийчанину. Его отец — известный в Бийске, уважаемый и просто хороший человек Павел Сидоренко просит о помощи всех неравнодушных.

Это не фейк и не мошенничество. Это на сто процентов проверенная информация, за которую редакция «Бийских ведомостей ручается. Прочитайте пожалуйста, обращение от Павла:

«К сожалению, справиться с нашей бедой самостоятельно мы уже не в силах.

Напомню, кто не читал, наш младший сын Тимур (крещ-й Тимофей), которому сегодня 11 месяцев, страдает от тяжелого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии 1-го типа, синдром Верднига-Гофмана (самая тяжелая форма). В среднем такие малыши живут около 2-х лет.

Сегодня нам жизненно необходимы два дорогостоящих аппарата – первый, для неинвазивной искусственной вентиляции легких, второй, откашливатель, который нужен для очищения бронхов у малыша. Стоимость нормального откашивателя сейчас составляет порядка 470 тысяч рублей. К сожалению, нашей семье такие суммы не потянуть.

В одном из фондов нам уже отказали в помощи. Наверное, на их месте я поступил бы также. Конечно, лучше направить эти деньги на помощь каким-то «жизнеспособным» детям, чем на заведомо «нежизнеспособного» малыша.

Но ни я, ни моя супруга не находимся на их месте! Мы – родители именно этого малыша с небесно-голубыми глазами — и просто обязаны сделать все, чтобы продлить его жизнь в надежде, что случится чудо и какое-либо из лекарств, типа Спинразы, станет для нас доступным.

Дорогие, помогите нам набрать хотя бы на откашливатель! Мы будем и дальше писать в фонды, ведь аппарат для вентиляции можно найти и не сильно дорогой. Мы будем искать варианты, хвататься за любые возможности и продолжать стучаться во все двери! Как сегодня стучимся в ваши…

Нам не будет стыдно ни перед собой, ни перед людьми, ни перед сыном, что мы что-то не сделали…

Объявляем сбор. Один мой друг Дима уже его начал, положив первые пять тысяч рублей. Дорогие, кто, сколько может. 5, 10, 50 рублей. Не можете помочь деньгами, пожалуйста, поставьте класс, либо нажмите «поделиться». Это тоже очень нужная и важная помощь…»

Номер счета Сбербанк:

42307.810.5.0245.1001935

Номер карты Сбербанка :

4276 0200 1291 4674

