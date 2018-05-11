Декоративные решетки для внутрипольных конвекторов: виды

Декоративные решетки для внутрипольных конвекторов – это обязательная деталь, без которых сам прибор невозможно считать полноценным. Более подробнуу информацию найдете здесь.

Большинство производителей не поставляет их в комплекте. Это связано с тем, что покупателю лучше самому выбрать оптимальный вариант: материал, цвет, общий дизайн. По сути, решетки – это единственная видимая часть фанкойла, поэтому она и подбирается таким образом, чтобы вписываться в общую направленность интерьера.

Подбор декоративной составляющей обогревателя по важности не уступает расчету его мощности. Современные требования к оформлению интерьера предполагают общую гармонию: все детали должны сочетаться между собой и создавать единое композиционное целое.

Зачем нужны декоративные решетки

Декоративные решетки – это та часть конвектора, которая находится на поверхности. Ее подбирают таким образом, чтобы создавалось гармоничное сочетание с напольным покрытием. Такие детали необходимы для:

защиты короба от механических повреждений и от попадания туда крупных объектов. Это особенно очень важно для моделей со встроенным вентилятором: в том случае, когда в отсек попадает посторонний предмет, фанкойл начинает очень громко шуметь и терять в общей производительности;

маскировки короба. Хорошо подобранные решетки позволят скрыть наличие внутрипольного конвектора, что очень хорошо для сохранения общего иньтерьера в комнате;

украшения. Конечно, черная пустота короба будет выглядеть немного устрашающе: к нему будет неприятно подходить, так как эстетическая сторона сильно пострадает.

В целом, декоративные решетки для установки обязательны. Это не приходить производителей и не желание заработать как можно больше денег на доверчивости клиентов. Это действительно необходимая функциональная часть, с которой вся эксплуатация оказывается несколько проще и эргономичнее.

Выбор решеток по материалу

Самое первое, на что нужно обратить внимание при выборе декоративных решеток на конвектор – это их материал. Как правило, для изготовления таких деталей используется либо натуральная древесина, либо металл (алюминий). Реже встречается камень или нержавеющая сталь, так как такие модели менее практичны.

Как правило, деревянные решетки не окрашиваются в радикально яркие цвета. Они могут соответствовать натуральному оттенку дуба, например, чтобы хорошо сочетаться с паркетом или ламинатом. Производители могут принимать индивидуальные заказы на смену тона, но такая услуга обойдется вам несколько дороже, чем покупка стандартной модели.

Очень широкой цветовой палитрой и в целом оригинальностью отличаются декоративные решетки из алюминия. При необходимости их можно замаскировать под камень или даже древесину, настолько податливой оказывается структура. Обычно в палитре присутствует четыре оттенка, полученные путем анодирования: черный, бронза, сатин и золото. Но это не строгое ограничение: если есть необходимость, решетка может быть окрашена в любой цвет. Для этого нужно оформить индивидуальный заказ у представителей производителя.

Выбор решетки по форме

Для того, чтобы конвектор выглядел аккуратно и красиво, а также гармонировал со всем интерьером в целом, необходимо подбирать решетку и по форме. В таком случае можно говорить о нескольких вариантах:

жесткая. Характеризуется негибкостью структуры и монолитностью: представляет собой твердую пластину, укладывающуюся сверху на короб;

сворачиваемая. В отличие от предыдущего варианта, она напоминает собой коврик и снимается немного проще;

продольные или поперечные, в этом случае выбор зависит от того, какой бы узор вы хотели бы видеть.

Решетки могут иметь прорезиненную основу (сделанную из каучука). Это достаточно удобно и необходимо с точки зрения устойчивости и крепления всей конструкции в целом. Сайт магазина конвекторов Климат Контроль позволит выбрать решетки для конвекторов под любой вкус и цвет — https://konvektor-ukraine.in.ua/produkt/dekorativnye-reshetki.

Дополнительные особенности

Помимо этого, к декоративным решеткам можно присоединять еще и рамку. Помимо того, что так конвектор смотрится полнее и многограннее, это еще и отличный способ скрыть неровности, возникшие при укладке чистового пола. Таким образом можно замаскировать неровности, стыки и многие другие проблемы.

Каждый производитель предлагает достаточно широкий выбор декоративных решеток и рамок, что позволяет подобрать модель, идеально подходящую и по габаритам, и по требованиям к оформлению интерьера. Как правило, самыми распространенными материалами остается древесина и алюминий – бессменные лидеры. Объясняется это их практичностью: к симпатичному внешнему виду добавляется еще и прочность, надежность, красивая внешность.

Уход за декоративными решетками

Для того, чтобы конвектор выглядел, как новый, нужно обеспечить надлежащий уход всем его деталям. Тщательной очистки требуют и решетки, с них нужно регулярно удалять пыль и грязь. Для этого рекомендутся использовать влажную мокрую тряпку и слабый мыльный раствор.

Ни в коем случае не выбирайте моющие средства с абразивами в составе – они сильно повредят внешнюю структуру, поцарапают внешнее покрытие. Проследите и за тем, чтобы одним из компонентов не был растворитель, так как он разъест верхний слой и сильно ухудшит внешний вид конвектора.