Депутаты Госдумы намерены перенести кинотеатры на первые этажи торговых центров

Госдума планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров, — рассказывает «Алтапресс.ру».

Об этом заявил зампредседатель комитета Госдумы побезопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия 1».

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы», — цитирует депутата ТАСС.

Анатолий Выборный надеется, что уже в этом году торговые центры приступят к реорганизации. Депутат также отметил, что Госдума собирается усилить уголовную ответственность по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в Министерство строительства и ЖКХ обращались депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин («Единая Россия»), ссылается Алтапресс.ру на znak.com.

Ужесточение требований к обеспечению безопасности связано с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека и пострадали 79. По делу о пожаре арестованы семь человек.

Руководство Росгвардии обратилось в следственный комитет с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану ТРЦ «Зимняя вишня» и не допустить на этот объект неквалифицированных сотрудников ЧОПа.