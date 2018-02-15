Депутаты предложили увеличить период ухода за детьми

mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45

Депутаты предложили увеличить период ухода за детьми

Депутаты предложили увеличить период ухода за детьми

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об увеличении с полутора до трех лет засчитываемого в страховой стаж для начисления пенсии периода ухода за ребенком, — рассказывают «Известия».

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что увеличение срока будет справедливым, так как граждане, осуществляющие уход за ребенком, имеют право на трехлетний отпуск. Они указали на сложности при трудоустройстве для матерей с малолетними детьми. 

Депутаты также предложили отменить действие положения, ограничивающего максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком шестью годами.

Они отметили, что такое ограничение приводит к снижению готовности россиян рожать много детей и «стимулирует лишь к рождению не более четырех детей». 

Как сообщалось ранее, в конце января Росстат заявил о падении рождаемости в России до минимума за 10 лет. По данным социологов, в настоящее время средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, составляет 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии