Деревню присоединят к городу

Госдума утвердила муниципальную реформу.

Нижняя палата парламента приняла правительственные поправки к закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ними власти регионов получат право упразднять муниципальные районы и сельские поселения, присоединяя их к городским округам.

Закон принят голосами фракции «Единая Россия», депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против, подчёркивает «Коммерсантъ».