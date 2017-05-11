Деревню присоединят к городу

Госдума утвердила муниципальную реформу.
Нижняя палата парламента приняла правительственные поправки к закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ними власти регионов получат право упразднять муниципальные районы и сельские поселения, присоединяя их к городским округам.
Закон принят голосами фракции «Единая Россия», депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против, подчёркивает «Коммерсантъ».
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