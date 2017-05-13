Деревню присоединят к городу

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 08:47

Деревню присоединят к городу

Деревню присоединят к городу

Госдума утвердила муниципальную реформу.

Нижняя палата парламента приняла правительственные поправки к закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ними власти регионов получат право упразднять муниципальные районы и сельские поселения, присоединяя их к городским округам.

Закон принят голосами фракции «Единая Россия», депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против, подчёркивает «Коммерсантъ».

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Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 08:47
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