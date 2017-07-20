Лучше утренних пробежек могут быть только утренние велопробеги. Конечно, в городских условиях не так легко найти место для велосипедной тренировки. Но если вы живете за городом или рядом с лесопарком рекомендуем серьезно задуматься над тем, не поменять ли один вид аэробной активности на другой, более привлекательный. Подобрать наилучшую модель велосипеда вы можете в интернет-магазине RealShop. Консультанты магазина помогут с выбором модели, пождходящей именно вам.

Десять причин, почему велосипедные тренировки лучше беговых

Велосипед не дает ударных нагрузок на суставы и не подвергает сотрясениям внутренние органы. Риск получить воспаление коленного сустава или надкостницы у велосипедистов гораздо ниже, чем у бегунов, при соблюдении правил безопасной частоты педалирования.

Велосипедные тренировки подходят даже людям с избыточным весом, которым бег противопоказан. Нагрузки начального этапа могут быть весьма щадящими. Любой человек, умеющий кататься на велосипеде может начинать тренироваться хоть с завтрашнего дня.

На велосипеде заметно проще контролировать пульс и строго выдерживать работу в запланированной зоне. С помощью переключателей скоростей всегда можно подобрать комфортную передачу, которая будет совпадать с целевой частотой сердцебиения.

Велосипед более равномерно и красиво развивает мышцы ног. При использовании контактных педалей нагрузка приходится не только на квадрицепсы и мышцы голени, но и на заднюю поверхность бедра. Посмотрите на велосипедистов и согласитесь, что их ноги обычно выглядят заметно лучше, чем ноги бегунов-марафонцев.

На велосипеде не бывает жарко в самую горячую летнюю пору. Поток набегающего воздуха делает тренировку приятной даже когда температура воздуха достигает тридцати градусов.

В безлюдном парке человек на велосипеде чувствует себя в большей безопасности. За счет своей высокой скорости он всегда имеет возможность уехать от источников опасности.

Велосипедная прогулка интереснее и разнообразнее за счет более продолжительной дистанции. Велосипедист может отдыхать, восстанавливать пульс и наслаждаться видами не покидая седла. Не даром велосипед гораздо чаще используется в рекреационных целях, чем бег.

С помощью специальных приборов велосипедисты получают возможность с большой точностью отслеживать объем проделанной работы. В их распоряжении находятся измерители мощности усилий, позволяющие в любой момент видеть какую именно работу выполняет спортсмен.

Велосипедные тренировки откроют вам мир велотуризма. Уже через месяц регулярных велопробегов дистанция в 50-100 километров не будет казаться фантастической. Во время путешествий вы всегда сможете взять велосипед напрокат и поехать на велосипедную экскурсию по соседним городам и поселкам. Кроме того, у вас появится возможность присоединяться к группам велотуристов, совершающих интересные поездки по живописным местам России.

С помощью специального станка велосипед с легкостью превращается в полноценный домашний велотренажер, что позволяет продолжать тренировки и с наступлением осени и зимы. Наличие виртуальной реальности, соревнований с велосипедистами со всего мира в режиме реального времени делают такие домашние тренировки очень увлекательными, не похожими на обычную рутинную работу на велоэргометре.

Надеемся, этих десяти причин достаточно, чтобы вы изменили свое мнение по поводу велосипедных тренировок, заглянули к нам в магазин и задумались о приобщении к этому интересному и полезному виду физической активности.