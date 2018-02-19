Детали для трубопровода

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 00:47

Детали для трубопровода

Перед строительством трубопровода, обычно заранее проводят оценку, убеждаясь, где именно будут пролегать трубы, и в каких местах можно обойти множественные изгибы и повороты.

Строительство трубопровода, с какой бы целью он не строился, сопровождается обязательными изгибами, соединениями, поворотами, изменениями диаметра. Пожалуй, ни один готовый трубопровод не представляет собой одну ровную линию, будь то путь воды к дому, или нефтяной поток между странами.

Самыми используемыми деталями при строительстве трубопровода являются детали соединительные. Несмотря на то, что большую часть объемно занимают непосредственно трубы, соединительная арматура по количеству в разы их превосходит. На каждую трубу приходится как минимум два соединения, и это не предел.

Отводы в трубопроводе

При всём желании, ни один трубопровод не обходится без поворотов или изгибов. Нельзя построить одну ровную трубу от точки А к точке Б, даже на пустом участке, чтобы осуществить поворот трубы, используют отводы для труб. Классические отводы представляют собой уголки труб, изогнутые под определенным градусом, обычно это 90 градусов, но не всегда. Использование отводов позволяет повернуть поток. Иногда, на определенных участках специально делают «карманы», такой неровный ход трубы имеет и полезные свойства, и обычно именно в карманах находятся затворы, регуляторы и датчики.

Не всегда нужно повернуть трубу под ровным углом, в индивидуальных случаях используют отводы секторные. Секторные углы представляют собой не литую изогнутую деталь, а сваренные между собой листы. Такие в основном используются на больших трубах, когда литые углы сделать сложнее, а на маленьких наоборот, сложнее заниматься сваркой нескольких деталей.

Иногда трубопровод нужно не только повернуть, но и развернуть, тогда используют отводы, способные перенаправить поток. К классическим углам относятся отводы крутоизогнутые, которые в основном имеют большой градус поворота, как правило больше 90, иногда 360. В некоторых ванных комнатах можно заметить «змейку» из батареи, представляющую собой сушилку, именно такие отводы и используются для монтажа таковых, это может быть даже радиаторной батареей, но в былые времена использовалась обычная сварка, по технологии больше напоминающая секторный угол.

На трубопроводах разных видов используются разные детали, но принцип их работы почти всегда одинаков. Не стоит пренебрегать их использованием, такая арматура дает большую гарантию безопасности и легкость в монтаже.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 00:47
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