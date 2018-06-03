Детские развивающие игрушки
Игрушки для деток занимают очень большое место в системе торговли детскими товарами. Понимая, что ребенок искренне радуется всем подаренным игрушкам, родители, близкие и друзья стараются при первой возможности побаловать малышей новой игрушкой.
Для игрушек, которые предназначены для физического развития ребенка, определена очень важная роль в воспитании ребенка. Кроме того, что ребенок банально играет, резвится и веселится, используя игрушки, они еще и хорошо помогают развивать его физическую форму. Ведь развитие ребенка должно соответствовать необходимым параметрам, а активное использование самокатов, велосипедов, различных предметов спортивных игр и прочих аксессуаров только способствует этим процессам. Они также позволяют ребенку больше времени проводить на свежем воздухе, а не у экранов гаджетов. Развивающие игрушки могут играть ключевую роль в обучении ребенка в двух основных форматах:
- отдельные игрушки или аксессуары, благодаря которым ребенок акцентирует внимание на конкретном ситуативном моменте познавательно процесса;
- игрушки в составе более сложных интеллектуальных игр, основным заданием которых является формирование у ребенка основ логического мышления.
Новые тенденции на рынке детских развивающих игрушек
Традиционно наше общество сформировало устойчивые стереотипы по поводу детских игрушек. Много поколений воспитывалось на миловидных куклах и героях сказок и легенд. Но процессы глобализации, как не странно, коснулись и такого сегмента, как детские игрушки. Хоть отдельные иностранные персонажи и кажутся довольно странными для нашего восприятия, но все же они заняли свою нишу. К примеру, кукла Монстер Хай никак не вяжется со стандартным понятием детской игрушки, многие дети являются настоящими фанатами этого персонажа. Не будем спорить о вкусах, тем более, что выбор детских кукол довольно обширен. Это и старые добрые куклы с отечественных сказок, и классические заграничные куклы типа Барби, и специфические куклы. Для мальчишек развивающими игрушками можно смело считать различные виды игрушечного оружия или предметы ярко выраженных мужских профессий: машинки, работники, детали. В целом, детские развивающие игрушки играют важнейшую роль в формировании физического здоровья и интеллектуального уровня ребенка. Задачей же родителей является правильный подбор игрушек для своего чада. Родители, исходя из пожеланий своих детей, приобретают качественные игрушки для их развития.
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