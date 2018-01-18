Детский языковый лагерь за границей: что нужно знать, собираясь в путешествие
Куда отправить ребенка в языковой детский лагерь
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок всегда с пользой проводил время. Чем можно занять детей в каникулы, чтобы они и отдохнули, и набрались новых знаний? Ответ прост: языковой лагерь за границей. Компания Studymir предлагает широкий выбор стран и поможет сделать оптимальный выбор по цене и набору предоставляемых услуг.
Собираясь в лагерь в Англию
- на курсах программы корректируются под современные требования, стандарты обучения, учитывая детский возраст учащихся;
- во внимание берется потенциал и мотивация каждого слушателя, а материал адаптирован под детскую аудиторию. Такой подход помогает подстроить курс под конкретную группу;
- во время обучения уделяется время всем важным аспектам освоения языка: письменному, устному, аудированию и чтению. Детей учат высказывать свои мысли, используя изученные грамматические конструкции;
- помимо уроков в языковых лагерях организовывают развлекательные программы, экскурсии, спортивные мероприятия или кружки по интересам, все это также помогает юному студенту слушать, понимать и воспроизводить иностранную речь, но в непринужденной обстановке;
- обычно в языковых лагерях группы подбираются таким образом, чтобы общим языком для общения оставался только английский, что также создает мотивацию к изучению.
Лагеря Англии принимают детей от 7 лет сроком от одной недели. В стандартный курс включены 20 часов изучения английского, проживание, питание и развлекательные мероприятия (их количество зависит от конкретного языкового лагеря).
Во всех регионах страны есть по несколько языковых центров. В зависимости от интересов, можно выбрать столичную школу, например, International House London, которая находится в центре Лондона и является одним из самых масштабных и престижных учебных заведений Британии. Или отправиться на побережье Ла-Манша в школу Kaplan, что в 10 минутах от пляжа и центра города Борнмут. Окунитесь в студенческую жизнь в самом главном университетском городке страны – Кембридже. Здесь расположен частный колледж CATS College, который входит в Cambridge Education Group.
Разнообразие лагерей в Канаде
Для изучения английского можно выбрать лагерь в Ванкувере, Торонто или Оттаве. Хорошие школы есть и во франкоговорящем Монреале.
Ванкувер несколько раз был назван «Лучшим городом Земли» и является третьим по величине в стране. Это многонациональный мегаполис на побережье Тихого океана. Здесь можно не только окунуться в языковую среду, но и увидеть традиционную культуру других стран. Так же, как в Торонто, который собрал в себе представителей более 100 этнических групп. Список лагерей огромен. Канаду выбирают для детского отдыха и обучения по разным причинам:
- во-первых, при оформлении визы не требуется прохождение собеседования. Все этапы проводятся заочно, в чем, конечно, поможет наша компания;
- во-вторых, немаловажным является вопрос цены. Стоимость аналогичного курса в лагере существенно ниже американского или британского;
- в-третьих, возможность познакомиться с французским языком или повысить имеющийся уровень знаний;
- в-четвертых, толерантность и полная безопасность, что очень важно в наш неспокойный век.
- в-пятых, здесь невероятно красивая природа и очень чистый воздух, что немаловажно после загазованного мегаполиса;
- также в лагерях проводится много спортивных мероприятий, для которых территории оборудованы всем необходимым, и предлагается интересная экскурсионная программа по достопримечательностям этой красивой страны.
Варианты лагерей в Ирландии
- в лагеря приезжают учащиеся из разных стран, среди которых россияне составляют совсем невысокий процент, что поможет улучшить разговорную практику в детской среде среди сверстников, т.к. из общения исключается родной язык;
- при высоком качестве образования в любом выбранном лагере стоимость будет ниже, чем аналогичных детских программ Англии;
- простая процедура оформления визы без личного присутствия;
- Ирландия славится своим гостеприимством. Все занятия в лагере и внеклассные мероприятия проходят в дружественной обстановке, а при размещении в семье ваш ребенок не почувствует себя чужим.
Помимо этого, в Ирландии чудесный мягкий климат. Но наиболее популярными для посещениялагерей являются летние месяцы.
The Emerald Cultural Institute принимает подростов с 12 до 17 лет. Лагерь предлагает два вида размещения: в резиденции и в семье. Основной упор сделан на развитие коммуникативных навыков не только во время уроков, но и на детских внеклассных мероприятиях. Если вы еще не выбрали, в какую страну отправить вашего ребенка, то компания Studymir поможет сориентироваться в этом большом потоке информации и определиться с лагерем. Мы также окажем содействие при оформлении визы и других необходимых документов, чтобы вы спокойно смогли собираться в дорогу.
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