Детский языковый лагерь за границей: что нужно знать, собираясь в путешествие

Куда отправить ребенка в языковой детский лагерь

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок всегда с пользой проводил время. Чем можно занять детей в каникулы, чтобы они и отдохнули, и набрались новых знаний? Ответ прост: языковой лагерь за границей. Компания Studymir предлагает широкий выбор стран и поможет сделать оптимальный выбор по цене и набору предоставляемых услуг.

Когда мы говорим «изучение английского за рубежом», то в первую очередь на ум приходит Англия. Здесь стандарты обучения высоки, а помимо уроков широко представлена детская развлекательная программа, во время которой ребенок узнает много нового, а также потренируется в разговорной речи.

Собираясь в лагерь в Англию

Англия – родина классического английского. Именно здесь можно изучить все тонкости произношения, лексики и грамматики. Методы преподавания отличаются от российских:

на курсах программы корректируются под современные требования, стандарты обучения, учитывая детский возраст учащихся;

во внимание берется потенциал и мотивация каждого слушателя, а материал адаптирован под детскую аудиторию. Такой подход помогает подстроить курс под конкретную группу;

во время обучения уделяется время всем важным аспектам освоения языка: письменному, устному, аудированию и чтению. Детей учат высказывать свои мысли, используя изученные грамматические конструкции;

помимо уроков в языковых лагерях организовывают развлекательные программы, экскурсии, спортивные мероприятия или кружки по интересам, все это также помогает юному студенту слушать, понимать и воспроизводить иностранную речь, но в непринужденной обстановке;

обычно в языковых лагерях группы подбираются таким образом, чтобы общим языком для общения оставался только английский, что также создает мотивацию к изучению.

Лагеря Англии принимают детей от 7 лет сроком от одной недели. В стандартный курс включены 20 часов изучения английского, проживание, питание и развлекательные мероприятия (их количество зависит от конкретного языкового лагеря).

Во всех регионах страны есть по несколько языковых центров. В зависимости от интересов, можно выбрать столичную школу, например, International House London, которая находится в центре Лондона и является одним из самых масштабных и престижных учебных заведений Британии. Или отправиться на побережье Ла-Манша в школу Kaplan, что в 10 минутах от пляжа и центра города Борнмут. Окунитесь в студенческую жизнь в самом главном университетском городке страны – Кембридже. Здесь расположен частный колледж CATS College, который входит в Cambridge Education Group.

Школы предлагают разные варианты размещения: в кампусах самой языковой школы, резиденциях или принимающей семье. В резиденции заселяют в среднем по 2-4 человека в одну комнату. В лагере и за его пределами дети всегда находятся под присмотром педагогов.

Обычно, занятия в лагере проходят в дообеденное время. Во второй половине дня проводятся развлекательные и спортивные мероприятия, экскурсии или кружки.

Помимо классической программы можно выбрать интенсивный курс, который включает уже 30 и более часов в неделю. Занятия в лагере, как правило, продолжаются после обеда.

Для школьников старшего возраста, желающих продолжить обучение за границей, полезным будут программы в лагерях с изучением других предметов, которые понадобятся для поступления в британский вуз.

Разнообразие лагерей в Канаде Помимо классического британского образования можно отправиться в далекую Канаду, которая тоже славится своим высоким качеством обучения, как в школах и университетах, так и в лагерях. Во всех крупных городах страны есть как минимум по одному детскому лагерю. Но часто они расположены и в живописных местах за городом. Современные методики и новейшие технологии помогут быстрее освоить язык, обучаясь в лагере, вне зависимости от первоначального уровня. В языковых детских лагерях группы формируются по 10-15 учеников примерно одного возраста и комплектуются в зависимости от уровня подготовки. Для чего вначале проводится тест непосредственно в лагере. Следует учитывать одну особенность, при выборе языковой школы. Канада – двуязычная страна, в зависимости от региона превалирует либо английский, либо французский язык. Так что, если вы выбираете провинцию Квебек или Нью-Брансуик, то следует учесть, что там преобладает франкоговорящее население и в части лагерей преподавание будет на французском языке. Для изучения английского можно выбрать лагерь в Ванкувере, Торонто или Оттаве. Хорошие школы есть и во франкоговорящем Монреале. Ванкувер несколько раз был назван «Лучшим городом Земли» и является третьим по величине в стране. Это многонациональный мегаполис на побережье Тихого океана. Здесь можно не только окунуться в языковую среду, но и увидеть традиционную культуру других стран. Так же, как в Торонто, который собрал в себе представителей более 100 этнических групп. Список лагерей огромен. Канаду выбирают для детского отдыха и обучения по разным причинам: во-первых, при оформлении визы не требуется прохождение собеседования. Все этапы проводятся заочно, в чем, конечно, поможет наша компания;

во-вторых, немаловажным является вопрос цены. Стоимость аналогичного курса в лагере существенно ниже американского или британского;

в-третьих, возможность познакомиться с французским языком или повысить имеющийся уровень знаний;

в-четвертых, толерантность и полная безопасность, что очень важно в наш неспокойный век.

в-пятых, здесь невероятно красивая природа и очень чистый воздух, что немаловажно после загазованного мегаполиса;

также в лагерях проводится много спортивных мероприятий, для которых территории оборудованы всем необходимым, и предлагается интересная экскурсионная программа по достопримечательностям этой красивой страны. Варианты лагерей в Ирландии Еще одна англоговорящая страна для продуктивного отдыха в лагере для ваших детей – это Ирландия. Помимо языковой среды ее выгодно отличает ряд преимуществ. в лагеря приезжают учащиеся из разных стран, среди которых россияне составляют совсем невысокий процент, что поможет улучшить разговорную практику в детской среде среди сверстников, т.к. из общения исключается родной язык;

при высоком качестве образования в любом выбранном лагере стоимость будет ниже, чем аналогичных детских программ Англии;

простая процедура оформления визы без личного присутствия;

Ирландия славится своим гостеприимством. Все занятия в лагере и внеклассные мероприятия проходят в дружественной обстановке, а при размещении в семье ваш ребенок не почувствует себя чужим. Помимо этого, в Ирландии чудесный мягкий климат. Но наиболее популярными для посещениялагерей являются летние месяцы. Среди многочисленных лагерей выделяются несколько самых популярных. Например, Oscars International, который находится в центре Дублина, в окружении достопримечательностей и торговых центров. Все аудитории оснащены современным оборудованием для проведения продуктивных занятий. Лагерь Atlas Language School также расположен в центре столицы. Помимо исторических мест можно увидеть офисы мировых компаний, таких как Google или Facebook. The Emerald Cultural Institute принимает подростов с 12 до 17 лет. Лагерь предлагает два вида размещения: в резиденции и в семье. Основной упор сделан на развитие коммуникативных навыков не только во время уроков, но и на детских внеклассных мероприятиях. Если вы еще не выбрали, в какую страну отправить вашего ребенка, то компания Studymir поможет сориентироваться в этом большом потоке информации и определиться с лагерем. Мы также окажем содействие при оформлении визы и других необходимых документов, чтобы вы спокойно смогли собираться в дорогу.