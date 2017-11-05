Дизайнерская лестница в квартире на второй этаж
Строители и дизайнеры производственной фирмы МеталлСтеклоСтрой создают высококачественные межэтажные лестницы по заказам владельцев многоуровневых квартир и частных строений. Лестница в квартире на второй этаж выполняет двойную функцию:
- Обеспечение удобного проникновения на верхний ярус.
- Украшение жилого помещения при помощи дизайнерского оформления лестничных элементов.
Разновидности лестниц на второй этаж
Классификация лестничных конструкций осуществляется по разным принципам. В основном квартирные лестницы разделяются по конструктивным признакам:
- маршевого типа;
- прямые;
- поворотные;
- винтовые;
- спиральные;
- консольные.
Маршевые изделия наиболее удобны для спусков и подъемов. Благодаря удобным перилам и площадкам, расположенным между маршами, обеспечиваются достаточная безопасность и комфорт.
Винтовые конструкции чаще всего используются в помещениях небольших габаритов. Данное строение обеспечивает беспрепятственный подъем по ступеням, расположенным по спирали вокруг центральной опоры.
Консольное крепление ступеней осуществляется непосредственно к несущей стене. Такое оригинальное дизайнерское решение отличается красивым стильным видом. Безопасность обеспечивается при помощи перил, установленных на отлетных плоскостях ступеней.
Методы крепления лестниц
В зависимости от методов крепления ступеней, специалисты отличают данные изделия по следующим группам:
- На косоурах.
- Тетивах.
- Больцах.
При креплении ступенек на косоурах проступи укладываются сверху несущих элементов. Фиксирование в тетивах отличается наибольшей прочностью и надежностью. Здесь верхние плоскости ступеней заглублены в боковые прорези, заготовленные в опорных стальных деталях. Больцы – это оригинальная крепежная система. Основные элементы этой системы – специальные длинные декоративные болты – больцы. Данные детали прочно и надежно соединяют соседние ступени. При этом вся конструкция обретает необходимую жесткость и устойчивость.
При выборе материалов изготовления и наиболее подходящего вида лестницы в квартиру необходимо учитывать такие факторы:
- площадь и объем окружающего пространства;
- стиль оформления жилого помещения;
- уровень освещенности комнат.
Лестничные перила и ограждения обеспечивают безопасность людей при спусках и подъемах. Помимо основной защитной функции, они также являются основным украшением помещения. Подробнее о лестницах здесь.
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