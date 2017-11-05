Дизайнерская лестница в квартире на второй этаж

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 02:09

Дизайнерская лестница в квартире на второй этаж

Строители и дизайнеры производственной фирмы МеталлСтеклоСтрой создают высококачественные межэтажные лестницы по заказам владельцев многоуровневых квартир и частных строений. Лестница в квартире на второй этаж выполняет двойную функцию:

  1. Обеспечение удобного проникновения на верхний ярус.
  2. Украшение жилого помещения при помощи дизайнерского оформления лестничных элементов.

Разновидности лестниц на второй этаж

Классификация лестничных конструкций осуществляется по разным принципам. В основном квартирные лестницы разделяются по конструктивным признакам:

  • маршевого типа;
  • прямые;
  • поворотные;
  • винтовые;
  • спиральные;
  • консольные.

Маршевые изделия наиболее удобны для спусков и подъемов. Благодаря удобным перилам и площадкам, расположенным между маршами, обеспечиваются достаточная безопасность и комфорт.

Винтовые конструкции чаще всего используются в помещениях небольших габаритов. Данное строение обеспечивает беспрепятственный подъем по ступеням, расположенным по спирали вокруг центральной опоры.

Консольное крепление ступеней осуществляется непосредственно к несущей стене. Такое оригинальное дизайнерское решение отличается красивым стильным видом. Безопасность обеспечивается при помощи перил, установленных на отлетных плоскостях ступеней.

Методы крепления лестниц

В зависимости от методов крепления ступеней, специалисты отличают данные изделия по следующим группам:

  1. На косоурах.
  2. Тетивах.
  3. Больцах.

При креплении ступенек на косоурах проступи укладываются сверху несущих элементов. Фиксирование в тетивах отличается наибольшей прочностью и надежностью. Здесь верхние плоскости ступеней заглублены в боковые прорези, заготовленные в опорных стальных деталях. Больцы – это оригинальная крепежная система. Основные элементы этой системы – специальные длинные декоративные болты – больцы. Данные детали прочно и надежно соединяют соседние ступени. При этом вся конструкция обретает необходимую жесткость и устойчивость.

При выборе материалов изготовления и наиболее подходящего вида лестницы в квартиру необходимо учитывать такие факторы:

  • площадь и объем окружающего пространства;
  • стиль оформления жилого помещения;
  • уровень освещенности комнат.

Лестничные перила и ограждения обеспечивают безопасность людей при спусках и подъемах. Помимо основной защитной функции, они также являются основным украшением помещения. Подробнее о лестницах здесь.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 02:09
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    А какой проходной балл???

    Читать статью
  • Андрей

    Андрей

    Нравится статья

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии