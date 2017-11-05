Дизайнерская лестница в квартире на второй этаж

Строители и дизайнеры производственной фирмы МеталлСтеклоСтрой создают высококачественные межэтажные лестницы по заказам владельцев многоуровневых квартир и частных строений. Лестница в квартире на второй этаж выполняет двойную функцию:

Обеспечение удобного проникновения на верхний ярус. Украшение жилого помещения при помощи дизайнерского оформления лестничных элементов.

Разновидности лестниц на второй этаж

Классификация лестничных конструкций осуществляется по разным принципам. В основном квартирные лестницы разделяются по конструктивным признакам:

маршевого типа;

прямые;

поворотные;

винтовые;

спиральные;

консольные.

Маршевые изделия наиболее удобны для спусков и подъемов. Благодаря удобным перилам и площадкам, расположенным между маршами, обеспечиваются достаточная безопасность и комфорт.

Винтовые конструкции чаще всего используются в помещениях небольших габаритов. Данное строение обеспечивает беспрепятственный подъем по ступеням, расположенным по спирали вокруг центральной опоры.

Консольное крепление ступеней осуществляется непосредственно к несущей стене. Такое оригинальное дизайнерское решение отличается красивым стильным видом. Безопасность обеспечивается при помощи перил, установленных на отлетных плоскостях ступеней.

Методы крепления лестниц

В зависимости от методов крепления ступеней, специалисты отличают данные изделия по следующим группам:

На косоурах. Тетивах. Больцах.

При креплении ступенек на косоурах проступи укладываются сверху несущих элементов. Фиксирование в тетивах отличается наибольшей прочностью и надежностью. Здесь верхние плоскости ступеней заглублены в боковые прорези, заготовленные в опорных стальных деталях. Больцы – это оригинальная крепежная система. Основные элементы этой системы – специальные длинные декоративные болты – больцы. Данные детали прочно и надежно соединяют соседние ступени. При этом вся конструкция обретает необходимую жесткость и устойчивость.

При выборе материалов изготовления и наиболее подходящего вида лестницы в квартиру необходимо учитывать такие факторы:

площадь и объем окружающего пространства;

стиль оформления жилого помещения;

уровень освещенности комнат.

Лестничные перила и ограждения обеспечивают безопасность людей при спусках и подъемах. Помимо основной защитной функции, они также являются основным украшением помещения. Подробнее о лестницах здесь.