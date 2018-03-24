Для чего нужна промышленная маркировка?
Промышленная маркировка всё чаще используется на производстве, и она становится необходимой мерой для продвижения продукта на фоне других и выделения его принадлежности. Поэтому рекомендуется купить специальные устройства которые будут делать такую важную заплачу.
Для этого на сайте neomark.ru можно подобрать оборудование для маркировки с выбором подходящего агрегата.
С увеличением торговых отношений стала сильнее и конкуренция, что вынудило компании производить новейшие стандарты для выполнения маркировки. Появилась прекрасная возможность продвинуть продукцию на фоне конкурентов — это поставило маркировку на первую позицию технологических процессов в производстве.
Современная маркировка по промышленному стандарту относится к таким видам, направлениям:
- идентификационное;
- мотивационное;
- рекламное.
Очень часто для идентификации товаров применяется кодировочная маркировка, а именно: штрих-код, двухмерный QR-коды, RFID-идентификатор и многие другие. В них есть главная информация о том или ином товаре.
Идентификация в законодательстве является обязательной целью маркировки, но её основные мотивационная или рекламная составляющие целиком зависимы от производителей. Стильные логотипы, оригинальные шрифты, гармонирующие цветовые гаммы, ярлык или брелок, которые созданы по эскизу — все это имеет отношение к сфере маркировки в промышленности. Уникальная упаковка есть гарант доверия со стороны покупателей. Это относится и к промышленным маркировкам.
Учитывая маркетинговые исследования, нужно заметить, что отсутствие специальной маркировки может оттолкнуть потребителя. При правильном исполнении с применением нового оборудования и расходных материалов, маркировка поможет привлечь покупателей.
Компания «Неомарк» предлагает только самое необходимое, что требуется работникам для промышленной маркировки. Чтобы заказать оборудование можно обратиться по телефону — +7 (495) 2296732 или написать по почте e-mail mail@neomark.ru и сотрудники свяжутся с покупателем. Группа компаний «НЕОМАРК» – передовые устройства промышленной маркировки с БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ по Москве и регионам РФ!
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