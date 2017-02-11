Для каких целей присваивается кадастровый номер участку?
Согласно существующему законодательству все граждане государства имеют право на приобретение земельной делянки. При его оформлении обязательно выдается номер с целью идентификации. Номер остаются за участком на протяжении всего его существования.
Кадастровый номер участка это обязательная составляющая. Он потребуется в следующих случаях:
- Если вы решили продать принадлежащую вам землю.
- Если вам требуется оформить право на собственность.
- Так же номер потребуется, если вы желаете объединить несколько делянок или разделить его на несколько более мелких частей.
- Вам не обойтись без кадастрового номера, в том случае если вы решили изменить целевое назначение участка.
Следует помнить, что в государственных нормативных документах старого образца кадастровые номера отсутствуют. Несмотря на то, что до сегодняшнего времени такие госакты считают действенными, но для проведения каких либо юридических действий с данной землей, вам обязательно потребуется провести всю замену данных и получить требуемый номер.
Для этого вам потребуется предоставить заявление в письменной форме в местное отделение Госгеокадастра. К нему следует добавить копию гражданского паспорта, личного идентификационного кода и дополнительную документацию (по требованию). Они отличаются с учетом земельного участка, причин оформления и наличия недвижимости.
Среди дополнительных документов, которые потребуется иметь это:
- Государственный акт старой формы.
- Проект земельного строения.
- Документы об отводе участка.
- Техническая документация, которая подтверждает разделение или объединения участка (если такая операция проводилась).
- Обязательные документы, которые подтверждают границы земельного участка.
При оформлении документации вам могут отказать в выдаче номера. Для отказа могут быть следующие причины
- Неправильно оформленные документы.
- Наложение нескольких участков.
Чтобы приобрести кадастровый номер на земельную собственность лучше обратиться за помощью в юридические компании, которые имеют опят работ в данной сфере.
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