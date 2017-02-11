Для каких целей присваивается кадастровый номер участку?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 04:56

Для каких целей присваивается кадастровый номер участку?

Согласно существующему законодательству все граждане государства имеют право на приобретение земельной делянки. При его оформлении обязательно выдается номер с целью идентификации. Номер остаются за участком на протяжении всего его существования.

Кадастровый номер участка это обязательная составляющая.   Он потребуется в следующих случаях:

  1. Если вы решили продать принадлежащую вам землю.
  2. Если вам требуется оформить право на собственность.
  3. Так же номер потребуется, если вы желаете объединить несколько делянок или разделить его на несколько более мелких частей.
  4. Вам не обойтись без кадастрового номера, в том случае если вы решили изменить целевое назначение участка.

Следует помнить, что в государственных нормативных документах старого образца кадастровые номера отсутствуют. Несмотря на то, что до сегодняшнего времени такие госакты считают действенными, но для проведения каких либо юридических действий с данной землей, вам обязательно потребуется провести всю замену данных и получить требуемый номер.

Для этого вам потребуется предоставить заявление в письменной форме в местное отделение Госгеокадастра. К нему следует добавить копию гражданского паспорта, личного идентификационного кода и дополнительную документацию (по требованию). Они отличаются с учетом земельного участка, причин оформления и наличия недвижимости.

Среди дополнительных документов, которые потребуется иметь это:

  1. Государственный акт старой формы.
  2. Проект земельного строения.
  3. Документы об отводе участка.
  4. Техническая документация, которая подтверждает разделение или объединения участка (если такая операция проводилась).
  5. Обязательные документы, которые подтверждают границы земельного участка.

При оформлении документации вам могут отказать в выдаче номера. Для отказа могут быть следующие причины

  1. Неправильно оформленные документы.
  2. Наложение нескольких участков.

Чтобы приобрести кадастровый номер на земельную собственность лучше обратиться за помощью в юридические компании, которые имеют опят работ в данной сфере.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 04:56
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