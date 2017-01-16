Долги по зарплате на Алтае сократились вдвое

Это произошло в течение декабря.

По данным краевого министерства труда и социальной защиты, суммарная задолженность организаций перед своими работниками снизилась с 22,5 миллиона рублей (на 1 декабря 2016-го) до 10,8 миллиона (на 1 января 2017-го). В списке должников осталось три барнаульских предприятия.