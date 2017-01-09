«Дорога смерти»: на трассе Бийск — Барнаул вновь столкновение

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 22:45

«Дорога смерти»: на трассе Бийск — Барнаул вновь столкновение

«Дорога смерти»: на трассе Бийск — Барнаул вновь столкновение

В аварии под Шубенкой друг в друга врезались две «легковушки» и грузовик.

По свидетельствам очевидцев, грузовик упал в кювет, у «Ниссана» оторвалось колесо, а «Лексус» оказался разворочен. На месте происшествия работает ГИБДД, о пострадавших не сообщается.

Между тем в больницах остаются 14 жертв ДТП, которое произошло на той же трассе 4 января и в результате которого погибло трое человек. Следователи СКР подозревают, что в аварии виноват водитель автобуса Higer, следовавшего по маршруту Новосибирск — Бийск: он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ЛАЗом», в котором из турпоездки по Горному Алтаю возвращались барнаульские учителя и сотрудники гороно. 

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 22:45
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